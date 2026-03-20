В ЕС не убедили Орбана отменить вето на 90 млрд евро для Украины

В ЕС не убедили Орбана отменить вето на 90 млрд евро для Украины

Дата публикации 20 марта 2026 05:15
В ЕС не убедили Орбана отметить вето на 90 млрд евро для Украины, — СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Лидеры ЕС в четверг, 19 марта, не смогли переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить вето на кредит для Украины в размере 90 млрд евро. К блокировке присоединилась еще и Словакия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой Politico.

По словам источников, 90-минутная дискуссия ни к чему не привела. Четкого результата по итогу саммита нет.

В свою очередь президент Совета ЕС Антониу Кошта резко осудил поведение Орбана, назвав его "неприемлемым" и нарушением условий сотрудничества, которые лежат в основе ЕС.

"Все лидеры должны сдержать свое слово, и никто не может шантажировать Европейский Совет, никто не может шантажировать институты Европейского Союза. Совершенно неприемлемо то, что делает Венгрия", — сказал он, добавив, что Венгрия имеет доступ к альтернативным путям поставок нефти (имея ввиду, что есть не только нефтепровод "Дружба" через Украину).

Орбан в свою очередь обвинил ЕС в том, что блок больше заботится об Украине, чем о Венгрии, сказав, что для Будапешта это "экзистенциальный вопрос".

Он подчеркнул, что имеет право блокировать это решение, поскольку давал согласие на кредит, когда нефтепровод "Дружба" работал. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана, заявив, что Украина должна допустить инспекторов к нефтепроводу. Он добавил, что Словакия присоединяется к блокированию решения по кредиту.

Другие европейские лидеры поддержали Кошту, тогда как премьер Чехии Андрей Бабиш дистанцировался от обеих сторон.

Что еще было на встрече

Помимо блокировки кредита, Венгрия и Словакия проигнорировали заявление Совета ЕС в поддержку Украины. По итогу документ подписали лишь 25 стран.

Документ, в частности, провозглашает будущее Украины в ЕС, поддержку Киева в войне начатой Россией, достижение мира на принципах Устава ООН и международного права, а также выплату Украине кредита в размере 90 млрд евро и введение новых санкций против РФ.

Также стало известно, что Орбан покинул круглый стол во время обращения президента Украины Владимира Зеленского, который выступал по видеосвязи.

Напомним, на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать финансы для Украины и новые санкции против РФ, пока не возобновится транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

К слову, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина согласилась на восстановление нефтепровода "Дружба".

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
