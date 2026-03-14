Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Рада Європейського Союзу одноголосно ухвалила рішення продовжити санкції проти Росії ще на пів року — до 15 вересня. Йдеться про обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

ЄС продовжив санкції проти Росії

У санкційному переліку залишаються понад 2700 фізичних і юридичних осіб, зокрема представники російської влади, військові, олігархи, пропагандисти та компанії, пов’язані з Кремлем.

"Низка осіб, на яких поширюються санкції ЄС, також підпадає під санкції, запроваджені іншими країнами, зокрема Сполученими Штатами, Канадою, Україною, Великою Британією, Швейцарією, Австралією та Новою Зеландією", — йдеться у повідомленні.

В ЄС підкреслили, що обмежувальні заходи діятимуть доти, доки Росія не зупинить агресію проти України, не відновить її територіальну цілісність та не відшкодує завдану шкоду.

Відомо, що переговори щодо продовження санкцій завжди відбуваються за зачиненими дверима.

Лідер США Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти поки не стабілізується ситуація на Близькому Сході. Український лідер Володимир Зеленський відреагував та заявив, що таке рішення може серйозно зміцнити військові можливості РФ.

А у лютому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує запровадити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти десяти російських спортсменів.