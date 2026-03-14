Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 22:54
Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Глава Европейского Совета Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Совет Европейского Союза единогласно принял решение продлить санкции против России еще на полгода — до 15 сентября. Речь идет об ограничительных мерах против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
В санкционном перечне остаются более 2700 физических и юридических лиц, в том числе представители российской власти, военные, олигархи, пропагандисты и компании, связанные с Кремлем.

"Ряд лиц, на которых распространяются санкции ЕС, также подпадает под санкции, введенные другими странами, в частности Соединенными Штатами, Канадой, Украиной, Великобританией, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией", — говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Россия не остановит агрессию против Украины, не восстановит ее территориальную целостность и не возместит нанесенный ущерб.

Известно, что переговоры о продлении санкций всегда происходят за закрытыми дверями.

Санкции против России — последние новости

Лидер США Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти пока не стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что такое решение может серьезно укрепить военные возможности РФ.

А в феврале президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.

санкции против России Европейский союз санкции Европейский совет
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации