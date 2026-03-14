Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Глава Европейского Совета Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Совет Европейского Союза единогласно принял решение продлить санкции против России еще на полгода — до 15 сентября. Речь идет об ограничительных мерах против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

В санкционном перечне остаются более 2700 физических и юридических лиц, в том числе представители российской власти, военные, олигархи, пропагандисты и компании, связанные с Кремлем.

"Ряд лиц, на которых распространяются санкции ЕС, также подпадает под санкции, введенные другими странами, в частности Соединенными Штатами, Канадой, Украиной, Великобританией, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией", — говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Россия не остановит агрессию против Украины, не восстановит ее территориальную целостность и не возместит нанесенный ущерб.

Известно, что переговоры о продлении санкций всегда происходят за закрытыми дверями.

Санкции против России — последние новости

Лидер США Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти пока не стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что такое решение может серьезно укрепить военные возможности РФ.

А в феврале президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.