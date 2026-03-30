Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з транзитом нафти. Він вимагає від Європейської комісії вплинути на Україну щодо відновлення постачання трубопроводом "Дружба". У разі відсутності реакції Словаччина також може переглянути свою позицію щодо євроінтеграції України.

Заява Роберта Фіцо.

Фіцо попередив про блокування санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії на тлі суперечки щодо постачання нафти через трубопровід "Дружба". За його словами, Братислава очікує від Європейської комісії активніших дій у цьому питанні.

У відеозверненні Фіцо розкритикував як Єврокомісію, так і президента України Володимир Зеленський, звинувативши їх у нехтуванні інтересами Словаччини. Ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба" він назвав навмисним порушенням економічних інтересів країни.

Окремо словацький прем’єр заявив про "подвійні стандарти" з боку Брюсселя, вважаючи, що в ЄС приділяють більше уваги Україні, ніж державам-членам.

Він також повідомив про нібито отриманий "лист з погрозами" від європейських інституцій у відповідь на дії Словаччини щодо захисту внутрішнього ринку палива, тоді як, за його словами, Україна отримує "листи, сповнені любові та розуміння".

На цьому тлі Фіцо пригрозив не лише заблокувати санкційний пакет, а й переглянути підтримку вступу України до ЄС. Свою позицію він пояснив так:

"Європейська комісія не зробила нічого, щоб змусити українського президента щось зробити… Якщо Єврокомісія має намір і надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, їй слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації або про нашу готовність сприяти швидкому вступу України до ЄС".

Новини.LIVE інформували, що на початку березня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо та запросив його відвідати Київ. Спочатку словацький політик погодився на пропозицію. Втім згодом заявив, що готовий до зустрічі, але на території іншої країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці лютого 2026 року Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про рішення припинити постачання електроенергії в Україну, але допустив можливість швидкого відновлення за певних умов. За його словами, це питання пов’язане з ситуацією довкола транзиту нафти.