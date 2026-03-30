Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России

Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 08:12
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации с транзитом нефти. Он требует от Европейской комиссии повлиять на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба". В случае отсутствия реакции Словакия также может пересмотреть свою позицию относительно евроинтеграции Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Роберта Фицо.

Фицо предупредил о блокировании санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования 20-го пакета санкций Евросоюза против России на фоне спора о поставках нефти через трубопровод "Дружба". По его словам, Братислава ожидает от Европейской комиссии более активных действий в этом вопросе.

В видеообращении Фицо раскритиковал как Еврокомиссию, так и президента Украины Владимира Зеленского, обвинив их в пренебрежении интересами Словакии. Ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба" он назвал преднамеренным нарушением экономических интересов страны.

Отдельно словацкий премьер заявил о "двойных стандартах" со стороны Брюсселя, считая, что в ЕС уделяют больше внимания Украине, чем государствам-членам.

Читайте также:

Он также сообщил о якобы полученном "письме с угрозами" от европейских институций в ответ на действия Словакии по защите внутреннего рынка топлива, тогда как, по его словам, Украина получает "письма, полные любви и понимания".

На этом фоне Фицо пригрозил не только заблокировать санкционный пакет, но и пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС. Свою позицию он объяснил так:

"Европейская комиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-то сделать... Если Еврокомиссия намерена и в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС".

Новини.LIVE информировали, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его посетить Киев. Сначала словацкий политик согласился на предложение. Впрочем, впоследствии заявил, что готов к встрече, но на территории другой страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце февраля 2026 года Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о решении прекратить поставки электроэнергии в Украину, но допустил возможность быстрого восстановления при определенных условиях. По его словам, этот вопрос связан с ситуацией вокруг транзита нефти.

санкции против России Словакия Роберт Фицо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации