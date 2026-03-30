Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации с транзитом нефти. Он требует от Европейской комиссии повлиять на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба". В случае отсутствия реакции Словакия также может пересмотреть свою позицию относительно евроинтеграции Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Роберта Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования 20-го пакета санкций Евросоюза против России на фоне спора о поставках нефти через трубопровод "Дружба". По его словам, Братислава ожидает от Европейской комиссии более активных действий в этом вопросе.

В видеообращении Фицо раскритиковал как Еврокомиссию, так и президента Украины Владимира Зеленского, обвинив их в пренебрежении интересами Словакии. Ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба" он назвал преднамеренным нарушением экономических интересов страны.

Отдельно словацкий премьер заявил о "двойных стандартах" со стороны Брюсселя, считая, что в ЕС уделяют больше внимания Украине, чем государствам-членам.

Он также сообщил о якобы полученном "письме с угрозами" от европейских институций в ответ на действия Словакии по защите внутреннего рынка топлива, тогда как, по его словам, Украина получает "письма, полные любви и понимания".

На этом фоне Фицо пригрозил не только заблокировать санкционный пакет, но и пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС. Свою позицию он объяснил так:

"Европейская комиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-то сделать... Если Еврокомиссия намерена и в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС".

Новини.LIVE информировали, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его посетить Киев. Сначала словацкий политик согласился на предложение. Впрочем, впоследствии заявил, что готов к встрече, но на территории другой страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце февраля 2026 года Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о решении прекратить поставки электроэнергии в Украину, но допустил возможность быстрого восстановления при определенных условиях. По его словам, этот вопрос связан с ситуацией вокруг транзита нефти.