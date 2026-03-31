Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия выступает за снятие санкций с РФ: стенограмма беседы Сиятро и Лавро

Венгрия выступает за снятие санкций с РФ: стенограмма беседы Сиятро и Лавро

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 12:21
Венгрия лоббирует снятие санкций с отдельных лиц РФ: стенограмма разговора Сиятро
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Omar Havana

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог активно способствовать снятию санкций Евросоюза с отдельных российских лиц. Он настаивал на исключении из черных списков ЕС олигархов, в частности сестры Алишера Усманова. Политик отмечал, что в этом "также помогает правительство Словакии".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют аудиозаписи и стенограммы разговоров, которые обнародовали журналисты The Insider вместе с партнерами-расследователями.

Венгрия настаивает на снятии санкций с российских олигархов

По данным расследователей, Сийярто поддерживал регулярный контакт с главой МИД России Сергеем Лавровым и использовал эти связи для продвижения интересов российского бизнеса на уровне ЕС. В разговорах венгерский дипломат якобы соглашался помочь с исключением отдельных лиц из санкционных списков.

В частности, речь идет о сестре российского олигарха Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой. Во время одного из телефонных разговоров Лавров прямо обратился к Сийярто с просьбой поспособствовать ее исключению из санкционного перечня ЕС. В ответ венгерский министр заверил, что вместе со словацкой стороной уже готовит соответствующую инициативу и сделает все возможное для положительного решения.

Кроме того, по информации расследователей, Сийярто заявлял российским чиновникам о намерениях блокировать новые санкционные пакеты Евросоюза, а также помогать российским компаниям избегать ограничений. Такие действия могли осуществляться в координации с отдельными странами ЕС.

Читайте также:

Журналисты также обращают внимание на характер коммуникации между Сийярто и Лавровым — в записях они демонстрируют совместную критику политики ЕС и негативное отношение к проукраинской позиции блока.

В итоге, через несколько месяцев после этих контактов Гульбахор Исмаилову действительно исключили из санкционного списка ЕС.

"Дружеские отношения Сийярто с Лавровым, хотя и ранее упоминались в прессе, никогда ранее не были задокументированы, а утечка телефонных разговоров демонстрировала бы полный масштаб их сговора. Кроме выполнения возложенных на него обязанностей, Сийярто регулярно информировал Лаврова о деталях якобы конфиденциальных обсуждений европейских дипломатов", — говорится в материале.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России. Он требует от Европейской комиссии повлиять на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба".

Против решений в пользу Украины выступает также Виктор Орбан. Он заявил, что не будет голосовать за кредит для Киева в размере 90 млрд евро, тоже требуя восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба".

На фоне этого в Европейском союзе стали меньше доверять венгерскому правительству. Появилась информация, что Виктора Орбана и Петра Сийярто будут ограничивать от переговоров, где фигурирует секретная информация. Там считают, что венгерские политики могут "сливать" чувствительные данные в Кремль.

санкции против России олигархи Венгрия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации