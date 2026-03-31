Венгрия лоббирует снятие санкций с отдельных лиц РФ: стенограмма разговора Сиятро

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог активно способствовать снятию санкций Евросоюза с отдельных российских лиц. Он настаивал на исключении из черных списков ЕС олигархов, в частности сестры Алишера Усманова. Политик отмечал, что в этом "также помогает правительство Словакии".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют аудиозаписи и стенограммы разговоров, которые обнародовали журналисты The Insider вместе с партнерами-расследователями.

Венгрия настаивает на снятии санкций с российских олигархов

По данным расследователей, Сийярто поддерживал регулярный контакт с главой МИД России Сергеем Лавровым и использовал эти связи для продвижения интересов российского бизнеса на уровне ЕС. В разговорах венгерский дипломат якобы соглашался помочь с исключением отдельных лиц из санкционных списков.

В частности, речь идет о сестре российского олигарха Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой. Во время одного из телефонных разговоров Лавров прямо обратился к Сийярто с просьбой поспособствовать ее исключению из санкционного перечня ЕС. В ответ венгерский министр заверил, что вместе со словацкой стороной уже готовит соответствующую инициативу и сделает все возможное для положительного решения.

Кроме того, по информации расследователей, Сийярто заявлял российским чиновникам о намерениях блокировать новые санкционные пакеты Евросоюза, а также помогать российским компаниям избегать ограничений. Такие действия могли осуществляться в координации с отдельными странами ЕС.

Журналисты также обращают внимание на характер коммуникации между Сийярто и Лавровым — в записях они демонстрируют совместную критику политики ЕС и негативное отношение к проукраинской позиции блока.

В итоге, через несколько месяцев после этих контактов Гульбахор Исмаилову действительно исключили из санкционного списка ЕС.

"Дружеские отношения Сийярто с Лавровым, хотя и ранее упоминались в прессе, никогда ранее не были задокументированы, а утечка телефонных разговоров демонстрировала бы полный масштаб их сговора. Кроме выполнения возложенных на него обязанностей, Сийярто регулярно информировал Лаврова о деталях якобы конфиденциальных обсуждений европейских дипломатов", — говорится в материале.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России. Он требует от Европейской комиссии повлиять на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба".

Против решений в пользу Украины выступает также Виктор Орбан. Он заявил, что не будет голосовать за кредит для Киева в размере 90 млрд евро, тоже требуя восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба".

На фоне этого в Европейском союзе стали меньше доверять венгерскому правительству. Появилась информация, что Виктора Орбана и Петра Сийярто будут ограничивать от переговоров, где фигурирует секретная информация. Там считают, что венгерские политики могут "сливать" чувствительные данные в Кремль.