Джей Ди Вэнс назвал "скандальной" шутку Зеленского в сторону Орбана

Дата публикации 8 апреля 2026 17:03
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко отреагировал на шутку президента Украины Владимира Зеленского относительно венгерского премьера Виктора Орбана. Он назвал такие высказывания скандальными и неприемлемыми в отношениях между союзниками. Заявление прозвучало во время визита Вэнса в Будапешт накануне выборов.

Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 8 апреля.

Вэнс отреагировал на шутку Зеленского в отношении Орбана

Во время пребывания в Венгрии Джей Ди Вэнс сказал, что был удивлен, когда узнал о словах украинского лидера в отношении Виктора Орбана.

Говорится о шутке Владимира Зеленского, когда он предложил передать контакты Виктора Орбана украинским военным, чтобы они могли с ним "пообщаться". Это прозвучало на фоне блокирования Венгрией решения ЕС о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Джей Ди Вэнс отметил, что он не знал об этих высказываниях раньше и услышал о них непосредственно от Орбана. Политик отметил, что проверил информацию самостоятельно и был шокирован услышанным. Он назвал слова Зеленского в сторону Орбана "скандальными".

Читайте также:

Кроме того, Вэнс подчеркнул, что подобные заявления, даже в шутливой форме, выглядят как "угрозы в адрес руководителя правительства союзного государства".

По мнению вице-президента США, такая риторика выходит за пределы допустимого в отношениях между партнерами и не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах.

Новини.LIVE информировали, что 7 апреля Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию с двухдневным визитом. Поездка происходит накануне парламентских выборов, запланированных на 12 апреля, и имеет целью поддержку премьера Виктора Орбана.

Также Новини.LIVE сообщали, что Вэнс публично выразил поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану, отметив его роль в попытках урегулирования войны в Украине. По его словам, именно Орбан, вместе с Дональдом Трампом, сделали больше всего для продвижения идеи завершения полномасштабной войны. В то же время Трамп во время телефонного включения также лично поддержал Орбана накануне выборов 12 апреля.

Владимир Зеленский Виктор Орбан Джей Ди Вэнс
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
