Джей Ді Венс назвав "скандальним" жарт Зеленського у бік Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко відреагував на жарт президента України Володимира Зеленського щодо угорського прем’єра Віктора Орбана. Він назвав такі висловлювання скандальними та неприйнятними у відносинах між союзниками. Заява пролунала під час візиту Венса до Будапешта напередодні виборів.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 8 квітня.

Венс відреагував на жарт Зеленського стосовно Орбана

Під час перебування в Угорщині Джей Ді Венс сказав, що був здивований, коли дізнався про слова українського лідера стосовно Віктора Орбана.

Мовиться про жарт Володимира Зеленського, коли він запропонував передати контакти Віктора Орбана українським військовим, щоб вони могли з ним "поспілкуватися". Це прозвучало на тлі блокування Угорщиною рішення ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.

Джей Ді Венс зазначив, що він не знав про ці висловлювання раніше і почув про них безпосередньо від Орбана. Політик зауважив, що перевірив інформацію самостійно й був шокований почутим. Він назвав слова Зеленського у бік Орбана "скандальними".

Крім того, Венс підкреслив, що подібні заяви, навіть у жартівливій формі, виглядають як "погрози на адресу керівника уряду союзної держави".

На думку віцепрезидента США, така риторика виходить за межі допустимого у відносинах між партнерами й не може бути виправдана за жодних обставин.

Новини.LIVE інформували, що 7 квітня Джей Ді Венс прибув до Угорщини з дводенним візитом. Поїздка відбувається напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня, і має на меті підтримку прем’єра Віктора Орбана.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Венс публічно висловив підтримку прем’єру Угорщини Віктору Орбану, відзначивши його роль у спробах врегулювання війни в Україні. За його словами, саме Орбан, разом із Дональдом Трампом, зробили найбільше для просування ідеї завершення повномасштабної війни. Водночас Трамп під час телефонного включення також особисто підтримав Орбана напередодні виборів 12 квітня.