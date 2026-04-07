Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США

Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США

Дата публікації: 7 квітня 2026 17:45
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив українську владу в підтримці демократів на останніх виборах президента Америки. Крім того, він заявив, що зараз в української розвідки нібито теж є сили, які "намагаються вплинути на результати голосування в Угорщині та США". 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Джей Ді Венс сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті 7 квітня. 

Звинувачення Венса щодо України

"В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року", — сказав Венс. 

Крім того, він заявив, що в української розвідки нібито є сили, які "намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині", які відбудуться найближчим часом. 

"Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи", — стверджує віцепрезидент. 

Також він додав, що поточні парламентські вибори в Угорщини є "одним із найгірших прикладів іноземного втручання у голосування". Американський політик підтримав Віктора Орбана на виборах та агітував угорців голосувати за нього. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 квітня Джей Ді Венс прибув до Угорщини, аби підтримати Орбана на виборах, які відбудуться 12 квітня. Віцепрезидент США планує зустрітися з угорським пре'єром та долучитися з ним до мітингу. 

Водночас Дональд Трамп назвав Орбана "бійцем" і закликав голосувати за нього. Він наголосив, що за Орбана співпраця між Будапештом і Вашингтоном вийшла на новий рівень. 

Натомість угорський експерт з питань Росії Андраш Рац заявив, що Віктор Орбан зіткнувся з найскладнішою спробою переобрання у своїй кар'єрі. На його думку, прем'єр хоче зірвати вибори в Угорщині і залучити до цього Росію. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
