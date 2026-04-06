Орбан хоче зірвати вибори в Угорщині: планує залучити Україну

Угорський експерт з питань Росії Андраш Рац припустив, що напередодні парламентських виборів в Угорщині може бути реалізований сценарій масштабної провокації із залученням Росії. Він може супроводжуватися звинуваченнями на адресу України. Заява експерта прозвучала після того, як Віктор Орбан повідомив про виявлення потужного вибухового пристрою на об'єкті газової інфраструктури, що з'єднує Сербію та Угорщину.

Як Орбан планує зірвати вибори в Угорщині

Рац заявив, що ще кілька днів тому він змоделював сценарій можливого втручання Росії у виборчий процес в Угорщині у координації з чинною владою. Він не виключає, що до цього може бути залучений і президент Сербії Александр Вучич.

Експерт вважає, що для відтермінування виборів владі Угорщини потрібен резонансний інцидент стратегічного масштабу. Таким, за його прогнозом, може стати диверсія проти енергетичної інфраструктури — зокрема, атака на газопровід "Турецький потік" на території Сербії.

Рац пояснює, що проведення подібної операції безпосередньо в Угорщині малоймовірне через залучення армії до охорони критичної інфраструктури. Натомість інцидент за межами країни дозволив би уникнути репутаційних втрат для влади, водночас створивши підстави для політичних рішень усередині держави.

Він також припустив, що офіційний Будапешт або Белград можуть звинуватити Україну у спробі диверсії. У такому випадку, за словами експерта, Орбан може вдатися до запровадження надзвичайного стану, що потенційно вплине на проведення виборів, запланованих на 12 квітня.

"З правової точки зору такий крок можливий — це передбачено Конституцією Угорщини. Надзвичайни стан відкриває широкі можливості для політичного маневру, включно з перенесенням виборів", — зазначив Рац.

Експерт також висловив думку, що президент Сербії міг бути обізнаний про підготовку можливого сценарію. Водночас він наголосив на важливості міжнародного тиску для запобігання подібному розвитку подій.

Диверсія на газогоні в Сербії

Президент Сербії Александар Вучич 5 квітня повідомив, що в його країні неподалік об'єкта газової інфраструктури, пов'язаного з газопроводом "Турецький потік", виявили вибухові пристрої.

За його словами, біля села Велебіт знайшли два пакети вибухівки з детонаторами. Їх було заховано в рюкзаках на відстані кількох сотень метрів від газопроводу, який входить до системи так званого Балканського потоку — продовження "Турецького потоку" в напрямку Угорщини.

Влада Сербії розцінює цей випадок як потенційну загрозу для критичної інфраструктури та не відкидає версію диверсії. До розслідування залучено правоохоронців і військових. Для пошуку причетних використовують безпілотники, тепловізійне обладнання та службових собак. Наразі триває встановлення осіб, які могли бути причетні до закладення вибухівки.

У МЗС України заявили, що Київ непричетний до інциденту з вибухівкою, яку виявили поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. У відомсті наголосили, що інцидент може бути частиною ширших політичних процесів.

Пізніше голова сербського Агентства військової безпеки Джуро Йованіч сказав, що у Сербії відкинули закиди Угорщини про причетність України до спроби диверсії на газогоні. З маркування на вибухівці однозначно випливає, що вона була виготовлена у США.