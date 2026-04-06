Орбан хочет сорвать выборы в Венгрии: планирует привлечь Украину

Венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац предположил, что накануне парламентских выборов в Венгрии может быть реализован сценарий масштабной провокации с привлечением России. Он может сопровождаться обвинениями в адрес Украины. Заявление эксперта прозвучало после того, как Виктор Орбан сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства на объекте газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию.

Андраш Рац сказал в комментарии "Укринформу".

Как Орбан планирует сорвать выборы в Венгрии

Рац заявил, что еще несколько дней назад он смоделировал сценарий возможного вмешательства России в избирательный процесс в Венгрии в координации с действующей властью. Он не исключает, что к этому может быть привлечен и президент Сербии Александр Вучич.

Эксперт считает, что для отсрочки выборов властям Венгрии нужен резонансный инцидент стратегического масштаба. Таким, по его прогнозу, может стать диверсия против энергетической инфраструктуры — в частности, атака на газопровод "Турецкий поток" на территории Сербии.

Рац объясняет, что проведение подобной операции непосредственно в Венгрии маловероятно из-за привлечения армии к охране критической инфраструктуры. Зато инцидент за пределами страны позволил бы избежать репутационных потерь для власти, одновременно создав основания для политических решений внутри государства.

Он также предположил, что официальный Будапешт или Белград могут обвинить Украину в попытке диверсии. В таком случае, по словам эксперта, Орбан может прибегнуть к введению чрезвычайного положения, что потенциально повлияет на проведение выборов, запланированных на 12 апреля.

"С правовой точки зрения такой шаг возможен — это предусмотрено Конституцией Венгрии. Чрезвычайное положение открывает широкие возможности для политического маневра, включая перенос выборов", — отметил Рац.

Эксперт также высказал мнение, что президент Сербии мог быть осведомлен о подготовке возможного сценария. В то же время он подчеркнул важность международного давления для предотвращения подобного развития событий.

Диверсия на газопроводе в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич 5 апреля сообщил, что в его стране недалеко от объекта газовой инфраструктуры, связанного с газопроводом "Турецкий поток", обнаружили взрывные устройства.

По его словам, возле села Велебит нашли два пакета взрывчатки с детонаторами. Они были спрятаны в рюкзаках на расстоянии нескольких сотен метров от газопровода, который входит в систему так называемого Балканского потока — продолжение "Турецкого потока" в направлении Венгрии.

Власти Сербии расценивают этот случай как потенциальную угрозу для критической инфраструктуры и не исключают версию диверсии. К расследованию привлечены правоохранители и военные. Для поиска причастных используют беспилотники, тепловизионное оборудование и служебных собак. Сейчас продолжается установление лиц, которые могли быть причастны к закладке взрывчатки.

В МИД Украины заявили, что Киев непричастен к инциденту со взрывчаткой, которую обнаружили вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. В ведомстве отметили, что инцидент может быть частью более широких политических процессов.

Позже глава сербского Агентства военной безопасности Джуро Йованич сказал, что в Сербии отвергли упреки Венгрии о причастности Украины к попытке диверсии на газопроводе. Из маркировки на взрывчатке однозначно следует, что она была изготовлена в США.