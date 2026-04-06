Головна Новини дня Диверсія на газогоні: Сербія відкинула заяви про причетність України

Диверсія на газогоні: Сербія відкинула заяви про причетність України

Дата публікації: 6 квітня 2026 12:41
Голова сербського Агентства військової безпеки Джуро Йованіч. Фото: кадр з відео

У Сербії відкинули закиди Угорщини про причетність України до спроби диверсії на газогоні. З маркування на вибухівці однозначно випливає, що вона була виготовлена у США. Фахівці продовжують роботу на місці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова сербського Агентства військової безпеки Джуро Йованіч, пише видання KURIR. 

Україна не причетна до диверсії у Сербії

"Дезінформація наводить на думку, що сербська армія та її персонал працюватимуть на іншу або третю сторону, знаходячи українські вибухові речовини та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда", — заявив Йованіч. 

Вибухівка, яку знайшли на місці. Фото: KURIR
Знайдена вибухівка в Сербії. Фот: KURIR
Виявлені речі на місці диверсії. Фото: KURIR

Він наголосив, що виробник вибухівки не означає, що він також є виконавцем чи замовником. За словами, голови військової безпеки, під час розслідування виявили спеціально упакований вибуховий пристрій, який був герметично закритий, а також детонатори, детонаційне обладнання та інструменти для виготовлення цієї вибухівки. 

Водночас Джуро Йованіч сказав, що вона була виготовлена у США. Він додав, що на місці продовжується робота, а всі знайдені докази передали для криміналістичної експертизи.  

"Я розкрию одну деталь розслідування: з маркування на вибухівці однозначно випливає, що вона була виготовлена у Сполучених Штатах Америки. Чи хтось зараз скаже, що, можливо, саме зараз це вигідно Сполученим Штатам Америки? ... Безперечно, ми продовжуємо нашу роботу; групи вже готують усі знайдені сьогодні докази для криміналістичної експертизи, і ми оприлюднимо нову інформацію найближчим часом", — сказав голова Агентства військової безпеки. 

Що передувало

У Сербії 5 квітня поблизу газової інфраструктури, пов'язаної з "Турецьким потоком", виявили вибухівку. За словами президента Александара Вучича два пакети вибухівки з детонаторами було знайдено біля села Велебіт. Вони були заховані в рюкзаках і розташовані за кілька сотень метрів від газопроводу, який є частиною так званого Балканського потоку — продовження "Турецького потоку" до Угорщини.

Сербська влада назвала інцидент загрозою критичній інфраструктурі та не виключає, що йдеться про спробу диверсії. До розслідування залучили поліцію, військових, а також спеціальні засоби — дрони, тепловізори та службових собак. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до закладення вибухівки.

Реакція України

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Георгій Тихий заявляв, що Україна заявила про непричетність до інциденту з вибухівкою, яку виявили поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. За його словами, інцидент може бути частиною ширших політичних процесів. 

Водночас генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що політична криза в Угорщині може перерости у відкрите протистояння, якщо Віктор Орбан спробує сфальсифікувати результати виборів або відмовиться визнати програш. Якщо він програє вибори, він офіційно залишатиметься на посаді до червня, то цей період особливо загрозливий. 

Карина Приходько - Редактор
