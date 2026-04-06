Диверсія на газогоні: Сербія відкинула заяви про причетність України
У Сербії відкинули закиди Угорщини про причетність України до спроби диверсії на газогоні. З маркування на вибухівці однозначно випливає, що вона була виготовлена у США. Фахівці продовжують роботу на місці.
голова сербського Агентства військової безпеки Джуро Йованіч, пише видання KURIR.
Україна не причетна до диверсії у Сербії
"Дезінформація наводить на думку, що сербська армія та її персонал працюватимуть на іншу або третю сторону, знаходячи українські вибухові речовини та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда", — заявив Йованіч.
Він наголосив, що виробник вибухівки не означає, що він також є виконавцем чи замовником. За словами, голови військової безпеки, під час розслідування виявили спеціально упакований вибуховий пристрій, який був герметично закритий, а також детонатори, детонаційне обладнання та інструменти для виготовлення цієї вибухівки.
Водночас Джуро Йованіч сказав, що вона була виготовлена у США. Він додав, що на місці продовжується робота, а всі знайдені докази передали для криміналістичної експертизи.
"Я розкрию одну деталь розслідування: з маркування на вибухівці однозначно випливає, що вона була виготовлена у Сполучених Штатах Америки. Чи хтось зараз скаже, що, можливо, саме зараз це вигідно Сполученим Штатам Америки? ... Безперечно, ми продовжуємо нашу роботу; групи вже готують усі знайдені сьогодні докази для криміналістичної експертизи, і ми оприлюднимо нову інформацію найближчим часом", — сказав голова Агентства військової безпеки.
Що передувало
У Сербії 5 квітня поблизу газової інфраструктури, пов'язаної з "Турецьким потоком", виявили вибухівку. За словами президента Александара Вучича два пакети вибухівки з детонаторами було знайдено біля села Велебіт. Вони були заховані в рюкзаках і розташовані за кілька сотень метрів від газопроводу, який є частиною так званого Балканського потоку — продовження "Турецького потоку" до Угорщини.
Сербська влада назвала інцидент загрозою критичній інфраструктурі та не виключає, що йдеться про спробу диверсії. До розслідування залучили поліцію, військових, а також спеціальні засоби — дрони, тепловізори та службових собак. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до закладення вибухівки.
Реакція України
Георгій Тихий заявляв, що Україна заявила про непричетність до інциденту з вибухівкою, яку виявили поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. За його словами, інцидент може бути частиною ширших політичних процесів.
Водночас генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що політична криза в Угорщині може перерости у відкрите протистояння, якщо Віктор Орбан спробує сфальсифікувати результати виборів або відмовиться визнати програш. Якщо він програє вибори, він офіційно залишатиметься на посаді до червня, то цей період особливо загрозливий.
