Глава сербского Агентства военной безопасности Джуро Йованич. Фото: кадр из видео

В Сербии отвергли упреки Венгрии о причастности Украины к попытке диверсии на газопроводе. Из маркировки на взрывчатке однозначно следует, что она была изготовлена в США. Специалисты продолжают работу на месте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава сербского Агентства военной безопасности Джуро Йованич, пишет издание KURIR.

Украина не причастна к диверсии в Сербии

"Дезинформация наводит на мысль, что сербская армия и ее персонал будут работать на другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя в этом Украину. Это неправда", — заявил Йованич.

Он отметил, что производитель взрывчатки не означает, что он также является исполнителем или заказчиком. По словам главы военной безопасности, в ходе расследования обнаружили специально упакованное взрывное устройство, которое было герметично закрыто, а также детонаторы, детонационное оборудование и инструменты для изготовления этой взрывчатки.

В то же время Джуро Йованич сказал, что она была изготовлена в США. Он добавил, что на месте продолжается работа, а все найденные доказательства передали для криминалистической экспертизы.

"Я раскрою одну деталь расследования: из маркировки на взрывчатке однозначно следует, что она была изготовлена в Соединенных Штатах Америки. Или кто-то сейчас скажет, что, возможно, именно сейчас это выгодно Соединенным Штатам Америки? .... Бесспорно, мы продолжаем нашу работу; группы уже готовят все найденные сегодня доказательства для криминалистической экспертизы, и мы обнародуем новую информацию в ближайшее время", — сказал глава Агентства военной безопасности.

Что предшествовало

В Сербии 5 апреля вблизи газовой инфраструктуры, связанной с "Турецким потоком", обнаружили взрывчатку. По словам президента Александара Вучича два пакета взрывчатки с детонаторами были найдены возле села Велебит. Они были спрятаны в рюкзаках и расположены в нескольких сотнях метров от газопровода, который является частью так называемого Балканского пото ка — продолжение "Турецкого потока" в Венгрию.

Сербские власти назвали инцидент угрозой критической инфраструктуре и не исключают, что речь идет о попытке диверсии. К расследованию привлекли полицию, военных, а также специальные средства — дроны, тепловизоры и служебных собак. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к закладке взрывчатки.

Реакция Украины

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Георгий Тихий заявлял, что Украина заявила о непричастности к инциденту со взрывчаткой, которую обнаружили вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. По его словам, инцидент может быть частью более широких политических процессов.

В то же время генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что политический кризис в Венгрии может перерасти в открытое противостояние, если Виктор Орбан попытается сфальсифицировать результаты выборов или откажется признать проигрыш. Если он проиграет выборы, он официально будет оставаться на посту до июня, то этот период особенно угрожающий.