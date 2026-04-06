Диверсия на газопроводе: Сербия отвергла заявления о причастности Украины
В Сербии отвергли упреки Венгрии о причастности Украины к попытке диверсии на газопроводе. Из маркировки на взрывчатке однозначно следует, что она была изготовлена в США. Специалисты продолжают работу на месте.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава сербского Агентства военной безопасности Джуро Йованич, пишет издание KURIR.
Украина не причастна к диверсии в Сербии
"Дезинформация наводит на мысль, что сербская армия и ее персонал будут работать на другую или третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя в этом Украину. Это неправда", — заявил Йованич.
Он отметил, что производитель взрывчатки не означает, что он также является исполнителем или заказчиком. По словам главы военной безопасности, в ходе расследования обнаружили специально упакованное взрывное устройство, которое было герметично закрыто, а также детонаторы, детонационное оборудование и инструменты для изготовления этой взрывчатки.
В то же время Джуро Йованич сказал, что она была изготовлена в США. Он добавил, что на месте продолжается работа, а все найденные доказательства передали для криминалистической экспертизы.
"Я раскрою одну деталь расследования: из маркировки на взрывчатке однозначно следует, что она была изготовлена в Соединенных Штатах Америки. Или кто-то сейчас скажет, что, возможно, именно сейчас это выгодно Соединенным Штатам Америки? .... Бесспорно, мы продолжаем нашу работу; группы уже готовят все найденные сегодня доказательства для криминалистической экспертизы, и мы обнародуем новую информацию в ближайшее время", — сказал глава Агентства военной безопасности.
Что предшествовало
В Сербии 5 апреля вблизи газовой инфраструктуры, связанной с "Турецким потоком", обнаружили взрывчатку. По словам президента Александара Вучича два пакета взрывчатки с детонаторами были найдены возле села Велебит. Они были спрятаны в рюкзаках и расположены в нескольких сотнях метров от газопровода, который является частью так называемого Балканского пото ка — продолжение "Турецкого потока" в Венгрию.
Сербские власти назвали инцидент угрозой критической инфраструктуре и не исключают, что речь идет о попытке диверсии. К расследованию привлекли полицию, военных, а также специальные средства — дроны, тепловизоры и служебных собак. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к закладке взрывчатки.
Реакция Украины
Как сообщает Новини.LIVE, ранее Георгий Тихий заявлял, что Украина заявила о непричастности к инциденту со взрывчаткой, которую обнаружили вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. По его словам, инцидент может быть частью более широких политических процессов.
В то же время генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что политический кризис в Венгрии может перерасти в открытое противостояние, если Виктор Орбан попытается сфальсифицировать результаты выборов или откажется признать проигрыш. Если он проиграет выборы, он официально будет оставаться на посту до июня, то этот период особенно угрожающий.
Читайте Новини.LIVE!