В МИД Украины отреагировали на инцидент со взрывчаткой на "Турецком потоке"

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Украина заявила о непричастности к инциденту со взрывчаткой, которую обнаружили вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что подобные обвинения являются безосновательными.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в воскресенье, 5 апреля, передает Новини.LIVE.

МИД прокомментировали инцидент со взрывчаткой, найденной возле "Турецкого потока"

Как подчеркнул спикер министерства, Украина не имеет никакого отношения к попытке диверсии, а сам инцидент может быть частью более широких политических процессов.

"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", — заявил Тихий.

Заявление Георгия Тихого. Фото: скриншот с X

Вблизи "Турецкого потока" нашли взрывчатку — что известно

Президент Сербии Александар Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки вблизи газовой инфраструктуры, соединяющей страну и Венгрию.

По словам Вучича, взрывные устройства нашли недалеко от поселения Велебит в северном крае Воеводина — в нескольких сотнях метров от газопровода "Балканский поток". В двух рюкзаках были обнаружены большие пакеты взрывчатки с запалами, которые могли вызвать серьезные последствия.

"Продолжается расследование. Я только что закончил разговор с Виктором Орбаном. Очевидно, что геополитические игры не оставят нас в покое", — заявил президент Сербии после разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он также отметил, что сербские разведывательные службы "хорошо выполнили свою работу" и уже имеют предварительные данные о причастных лицах.

"Мы считаем, что знаем, к какой группе принадлежат лица, которые должны были сделать этот последний шаг по активации взрывчатки. Целью было послать политический месседж. Мы строго накажем каждого, кого поймаем", — подчеркнул президент Сербии.

Ранее сербские СМИ сообщали, что полиция и армия проводят масштабную операцию в муниципалитете Канижа, примерно в 15 километрах от границы с Венгрией. К поискам привлекли дроны, служебных собак, тепловизоры, вертолеты и контрдиверсионные подразделения.

Как писали Новини.LIVE ранее, политическая ситуация в Венгрии может обостриться в случае попыток вмешательства в избирательный процесс или непризнания их результатов со стороны премьер-министра Виктор Орбан.

В то же время в марте в МИД Украины заявили, что вопрос доступа иностранных представителей к нефтепроводу "Дружба" на территории Украины будет рассматриваться на уровне СБУ. Объект имеет стратегическое значение, поэтому доступ к нему ограничен в период военного положения.