У Польщі громадянин Молдови намагався зупинити потяг з паливом — деталі

Громадянин Молдови у Польщі намагався влаштувати диверсію на залізниці. 25-річний чоловік хотів пустити з рейок поїзд, який перевозив паливо для України.

Про інцидент повідомляє RMF24, інформує Новини.LIVE.

Поліція затримала диверсанта з Молдови

За інформацією слідства, молодик попросив дозволу сісти до кабіни електровоза, який транспортував 37 вагонів із паливом зі Щецина до України. Під час руху він активував аварійні гальма у трьох вагонах, що могло спричинити сходження всього потяга з рейок.

Чоловіка оперативно знешкодили та заарештували. Під час обшуку в нього вилучили електронне обладнання, мобільні телефони, SIM-карти та різні документи.

Також встановлено, що затриманий вільно володіє російською мовою. Польська поліція з'ясовує мотиви його дій і розглядає версію, що він міг бути завербований іноземними спецслужбами. Слідство триває.

Як повідомили у поліції Польщі, з листопада 2025 року в країні триває поліцейська операція "TOR". У заходах, спрямованих на підвищення безпеки залізничної інфраструктури, вже задіяли близько 91 тисячі поліцейських, які несуть службу спільно зі співробітниками Залізничної охорони та військовими Польщі.

Від початку операції правоохоронці викрили кілька актів диверсії та затримали загалом 10 осіб, яких підозрюють, зокрема, у діяльності на користь іноземної розвідки.

Нагадаємо, в Італії у перший день Олімпійських ігор-2026 влаштували диверсію на залізниці. Через щонайменше три акти саботажу було призупинено рух поїздів.

Також у СБУ повідомили, що РФ намагається вербувати українців під "чужим прапором". Ворожі агенти представляються правоохоронцями України, щоб залучити громадян до диверсій.