Україна
Главная Новости дня В Польше гражданин Молдовы пытался остановить поезд с топливом

В Польше гражданин Молдовы пытался остановить поезд с топливом

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 09:33
В Польше гражданин Молдовы пытался остановить поезд с топливом - детали
Полиция возле поезда. Фото: facebook.com/PolicjaPL

Гражданин Молдовы в Польше пытался остановить поезд з топливом для Украины. Полиция задержала злоумышленика.

Об инциденте сообщает RMF24, информирует Новини.LIVE.

Полиция задержала диверсанта из Молдовы

По информации следствия, молодой человек попросил разрешения сесть в кабину электровоза, который транспортировал 37 вагонов с топливом из Щецина в Украину. Во время движения он активировал аварийные тормоза в трех вагонах, что могло привести к сходу всего поезда с рельсов.

Мужчину оперативно обезвредили и арестовали. Во время обыска у него изъяли электронное оборудование, мобильные телефоны, SIM-карты и различные документы.

Также установлено, что задержанный свободно владеет русским языком. Польская полиция выясняет мотивы его действий и рассматривает версию, что он мог быть завербован иностранными спецслужбами. Следствие продолжается.

Как сообщили в полиции Польши, с ноября 2025 года в стране продолжается полицейская операция "TOR". В мероприятиях, направленных на повышение безопасности железнодорожной инфраструктуры, уже задействовали около 91 тысячи полицейских, которые несут службу совместно с сотрудниками Железнодорожной охраны и военными Польши.

С начала операции правоохранители разоблачили несколько актов диверсии и задержали всего 10 человек, которых подозревают, в частности, в деятельности в пользу иностранной разведки.

Напомним, в Италии в первый день Олимпийских игр-2026 устроили диверсию на железной дороге. Из-за по меньшей мере трех актов саботажа было приостановлено движение поездов.

Также в СБУ сообщили, что РФ пытается вербовать украинцев под "чужим флагом". Вражеские агенты представляются правоохранителями Украины, чтобы привлечь граждан к диверсиям.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
