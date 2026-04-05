У МЗС України відреагували на інцидент з вибухівкою на "Турецькому потоці"

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Україна заявила про непричетність до інциденту з вибухівкою, яку виявили поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що подібні звинувачення є безпідставними.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у неділю, 5 квітня, передає Новини.LIVE.

МЗС прокоментували інцидент з вибухівкою, знайденою біля "Турецього потоку"

Як наголосив речник міністерства, Україна не має жодного відношення до спроби диверсії, а сам інцидент може бути частиною ширших політичних процесів.

"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у рамках масованого втручання Москви в угорські вибори", — заявив Тихий.

Заява Георгія Тихого. Фото: скриншот з X

Поблизу "Турецього потоку" знайшли вибухівку — що відомо

Президент Сербії Александар Вучич повідомив про виявлення вибухівки поблизу газової інфраструктури, що з'днує країну та Угорщину.

За словами Вучича, вибухові пристрої знайшли неподалік поселення Велебіт у північному краї Воєводина — за кілька сотень метрів від газопроводу "Балканський потік". У двох рюкзаках було виявлено великі пакети вибухівки із запалами, які могли спричинити серйозні наслідки.

"Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої", — заявив президент Сербії після розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Він також зазначив, що сербські розвідувальні служби "добре виконали свою роботу" та вже мають попередні дані щодо причетних осіб.

"Ми вважаємо, що знаємо, до якої групи належать особи, які мали зробити цей останній крок з активації вибухівки. Метою було надіслати політичний меседж. Ми суворо покараємо кожного, кого спіймаємо", — наголосив президент Сербії.

Раніше сербські ЗМІ повідомляли, що поліція та армія проводять масштабну операцію в муніципалітеті Каніжа, приблизно за 15 кілометрів від кордону з Угорщиною. До пошуків залучили дрони, службових собак, тепловізори, гелікоптери та контрдиверсійні підрозділи.

Як писали Новини.LIVE раніше, політична ситуація в Угорщині може загостритися у разі спроб втручання у виборчий процес або невизнання їхніх результатів з боку прем'єр-міністра Віктор Орбан.

Водночас в березні в МЗС України заявили, що питання доступу іноземних представників до нафтопроводу "Дружба" на території України розглядатиметься на рівні СБУ. Об'єкт має стратегічне значення, тому доступ до нього обмежений у період воєнного стану.