Трамп назвал Орбана "бойцом" и призвал голосовать за него

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп обратился к гражданам Венгрии с прямым призывом голосовать за Виктора Орбана на парламентских выборах, которые должны состояться 12 апреля 2026 года. Президент США вновь поддержал венгерского премьера, назвав его "настоящим другом, бойцом и победителем", а также заявил, что полностью поддерживает его переизбрание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.

В этом же посте Трамп отметил, что при Орбане сотрудничество между Будапештом и Вашингтоном вышло на новый уровень. Он также написал, что был рад поддержать Орбана еще в 2022 году и теперь делает это снова.

Отдельно Трамп подчеркнул те темы, которые считает общими для себя и венгерского премьера. В Reuters отмечали, что он хвалил Орбана за жесткую линию по иммиграции, а также подавал его как сильного союзника, с которым у него сложились тесные политические отношения. Похожую оценку впоследствии публично озвучил и госсекретарь США Марко Рубио, который в феврале заявил, что успех Орбана отвечает интересам Соединенных Штатов.

Поддержка Трампа появилась не случайно, ведь Виктор Орбан будет бороться за победу на голосовании 12 апреля, где его главным оппонентом стал Петер Мадьяр из партии Tisza ("Тиса". - Ред.). По данным агентства, в отдельных опросах эта политическая сила опережала партию Орбана "Фидес".

Заявление американского президента прозвучало и на фоне нового напряжения вокруг Будапешта в Евросоюзе. В последние дни европейские лидеры резко критиковали Орбана из-за блокирования пакета кредитной помощи Украине на 90 млрд евро, а также из-за действий венгерских властей в разгар предвыборной кампании.

Дополнительный резонанс в ЕС вызвали сообщения о возможном шпионаже Венгрии и сливе чувствительных данных в Россию. Есть подозрение, что Кремль получал опасные и засекреченные данные от ЕС через Петра Сийярто и Виктора Орбана. Поэтому участие Венгрии начали ограничивать в определенных заседаниях и совещаниях.

Зато Виктор Орбан усиливает пропаганду против Украины и ее поддержки в противостоянии России. Он регулярно критикует Владимира Зеленского, которого безосновательно обвиняет в коррупции. Также он заявляет, что не поддержит любое решение, которое должно было бы пойти на пользу для Украины. Причиной этого он называл якобы умышленную остановку работу нефтепровода "Дружба", который на самом деле повредила Россия во время массированной атаки.

Некоторые из политических аналитиков считают, что Виктор Орбан стремится править вечно, как кремлевский диктатор Владимир Путин. Говорят, что венгерский премьер хочет для этого даже переписать законы, чтобы фактически исключить выборы или смену власти.