Трамп назвав Орбана "бійцем" і закликав голосувати за нього

Віктор Орбан та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп звернувся до громадян Угорщини із прямим закликом голосувати за Віктора Орбана на парламентських виборах, які мають відбутися 12 квітня 2026 року. Президент США знову підтримав угорського прем'єра, назвавши його "справжнім другом, бійцем і переможцем", а також заявив, що повністю підтримує його переобрання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп закликав голосувати за Орбана та розхвалив його

У цьому ж дописі Трамп наголосив, що за Орбана співпраця між Будапештом і Вашингтоном вийшла на новий рівень. Він також написав, що був радий підтримати Орбана ще у 2022 році і тепер робить це знову.

Окремо Трамп підкреслив ті теми, які вважає спільними для себе та угорського прем'єра. У Reuters зазначали, що він хвалив Орбана за жорстку лінію щодо імміграції, а також подавав його як сильного союзника, з яким у нього склалися тісні політичні відносини. Схожу оцінку згодом публічно озвучив і держсекретар США Марко Рубіо, який у лютому заявив, що успіх Орбана відповідає інтересам Сполучених Штатів.

Підтримка Трампа з'явилася не випадково, адже Віктор Орбан змагатиметься за перемогу на голосуванні 12 квітня, де його головним опонентом став Петер Мадяр із партії Tisza ("Тиса". — Ред.). За даними агентства, в окремих опитуваннях ця політична сила випереджала партію Орбана "Фідес".

Заява американського президента пролунала і на тлі нової напруги навколо Будапешта в Євросоюзі. Останніми днями європейські лідери різко критикували Орбана через блокування пакета кредитної допомоги Україні на 90 млрд євро, а також через дії угорської влади в розпал передвиборчої кампанії.

Додатковий резонанс в ЄС спричинили повідомлення про можливе шпигунство Угорщини та злив чутливих даних в Росію. Є підозра, що Кремль отримував небезпечні та засекречені дані від ЄС через Петра Сійярто та Віктора Орбана. Через це участь Угорщини почали обмежувати в певних засіданнях та нарадах.

Натомість Віктор Орбан посилює пропаганду проти України та її підтримки у протистоянні Росії. Він регулярно критикує Володимира Зеленського, якого безпідставно звинувачує в корупції. Також він заявляє, що не підтримає будь-яке рішення, яке мало б піти на користь для України. Причиною цього він називав нібито умисну зупинку роботу нафтопроводу "Дружба", який насправді пошкодила Росія під час масованої атаки.

Дехто з політичних аналітиків вважає, що Віктор Орбан прагне правити вічно, як кремлівський диктатор Володимир Путін. Подейкують, що угорський прем'єр хоче для цього навіть переписати закони, щоб фактично унеможливити вибори чи зміну влади.