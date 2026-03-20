ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Орбана, — фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні 90 млрд євро будь-якими необхідними коштами, незважаючи на вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Її слова прозвучали посла засідання Ради ЄС 19 березня, на якому європейські лідери не змогли переконати угорського чиновника скасувати вето.

Що сказала Урсула фон Дер Ляєн про кредит для України

Урсула фон дер Ляєн визнала, що кредит наразі заблоковано. Однак вона фактично обіцяє, що гроші все ж будуть.

"Давайте чітко позначимо свою позицію. Кредит залишається заблокованим, тому що один із лідерів не стримує свого слова. Ми так чи інакше доб'ємося результату... Сьогодні ми зміцнили свою рішучість", — сказала глава ЄК.

Однак більш детальної інформації про те, як ЄС передасть Києву гроші, вона не надала.

Нагадаємо, що вчора 90-хвилинна дискусія щодо кредиту для України ні до чого не привела. У відповідь на відмову Угорщини скасовувати вето, президент Ради ЄС Антоніу Кошта та інші лідери засудили Орбана. Причиною угорська сторона називає відсутність поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Також варто згадати, що 9 березня Урсула фон дер Ляєн теж сказала, що в Брюсселі обіцяють довести ситуацію з кредитом до кінця, незважаючи на перешкоди.