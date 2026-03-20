Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Орбана, — фон дер Ляєн

ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Орбана, — фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 06:46
ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Орбана, - фон дер Ляєн
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні 90 млрд євро будь-якими необхідними коштами, незважаючи на вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Її слова прозвучали посла засідання Ради ЄС 19 березня, на якому європейські лідери не змогли переконати угорського чиновника скасувати вето.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Читайте також:

Що сказала Урсула фон Дер Ляєн про кредит для України

Урсула фон дер Ляєн визнала, що кредит наразі заблоковано. Однак вона фактично обіцяє, що гроші все ж будуть.

"Давайте чітко позначимо свою позицію. Кредит залишається заблокованим, тому що один із лідерів не стримує свого слова. Ми так чи інакше доб'ємося результату... Сьогодні ми зміцнили свою рішучість", — сказала глава ЄК.

Однак більш детальної інформації про те, як ЄС передасть Києву гроші, вона не надала.

Нагадаємо, що вчора 90-хвилинна дискусія щодо кредиту для України ні до чого не привела. У відповідь на відмову Угорщини скасовувати вето, президент Ради ЄС Антоніу Кошта та інші лідери засудили Орбана. Причиною угорська сторона називає відсутність поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Також варто згадати, що 9 березня Урсула фон дер Ляєн теж сказала, що в Брюсселі обіцяють довести ситуацію з кредитом до кінця, незважаючи на перешкоди.

Європейський союз кредити фінансова допомога Україна Урсула фон дер Ляєн Віктор Орбан
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації