Єврокомісія розкрила п'ять ключових напрямів відновлення України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила ключові положення так званого "Пакету процвітання" для України, який має стати основою економічного відновлення країни після завершення бойових дій. За її словами, документ ґрунтується на оцінці потреб України, підготовленій Світовим банком, і відображає узгоджене бачення майбутнього держави з боку України, США та Європейського Союзу.

Урсула фон дер Ляєн показала базові напрямки "Плану процвітання"

Фон дер Ляєн пояснила, що Пакет процвітання передбачає комплексний підхід до відбудови та економічного зростання. Йдеться, зокрема, про створення більш сприятливих умов для бізнесу, проведення реформ, які посилюють ринкову конкуренцію, а також про прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Окремий акцент зроблено на залученні інвестицій та кращій координації приватних фінансових донорів, щоб ресурси використовувалися ефективно. Важливою складовою пакету також є боротьба з корупцією та модернізація державного управління.

"Схоже, що ми можемо посилити процвітання України, тільки-но буде досягнуто припинення вогню або миру. Ми говоримо про єдиний документ, який представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також повідомила, що переговори між Україною та Сполученими Штатами щодо створення єдиної, об'єднаної системи процвітання перебувають на фінальній стадії.

