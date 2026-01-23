Відео
Головна Новини дня Фон дер Ляєн представила "Пакет процвітання" для України

Фон дер Ляєн представила "Пакет процвітання" для України

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 09:37
Єврокомісія розкрила п'ять ключових напрямів відновлення України
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила ключові положення так званого "Пакету процвітання" для України, який має стати основою економічного відновлення країни після завершення бойових дій. За її словами, документ ґрунтується на оцінці потреб України, підготовленій Світовим банком, і відображає узгоджене бачення майбутнього держави з боку України, США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Фон дер Ляєн пояснила, що Пакет процвітання передбачає комплексний підхід до відбудови та економічного зростання. Йдеться, зокрема, про створення більш сприятливих умов для бізнесу, проведення реформ, які посилюють ринкову конкуренцію, а також про прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Окремий акцент зроблено на залученні інвестицій та кращій координації приватних фінансових донорів, щоб ресурси використовувалися ефективно. Важливою складовою пакету також є боротьба з корупцією та модернізація державного управління.

"Схоже, що ми можемо посилити процвітання України, тільки-но буде досягнуто припинення вогню або миру. Ми говоримо про єдиний документ, який представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України", —  сказала Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також повідомила, що переговори між Україною та Сполученими Штатами щодо створення єдиної, об'єднаної системи процвітання перебувають на фінальній стадії. 

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповідав деталі про угоду зі США на 800 млрд доларів.

Також Новини.LIVE розповідали про компанію Black Rock, яка буде залучена у відбудову України.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
