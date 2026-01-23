Еврокомиссия раскрыла пять ключевых направлений восстановления Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала ключевые положения так называемого "Пакета процветания" для Украины, который должен стать основой экономического восстановления страны после завершения боевых действий. По ее словам, документ основывается на оценке потребностей Украины, подготовленной Всемирным банком, и отражает согласованное видение будущего государства со стороны Украины, США и Европейского Союза.

Об этом сообщает Укринформ.

Реклама

Читайте также:

Урсула фон дер Ляйен показала базовые направления "Плана процветания"

Фон дер Ляйен объяснила, что Пакет процветания предусматривает комплексный подход к восстановлению и экономическому росту. Речь идет, в частности, о создании более благоприятных условий для бизнеса, проведении реформ, которые усиливают рыночную конкуренцию, а также об ускорении интеграции Украины в единый рынок ЕС.

Отдельный акцент сделан на привлечении инвестиций и лучшей координации частных финансовых доноров, чтобы ресурсы использовались эффективно. Важной составляющей пакета также является борьба с коррупцией и модернизация государственного управления.

"Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира. Мы говорим о едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также сообщила, что переговоры между Украиной и Соединенными Штатами по созданию единой, объединенной системы процветания находятся на финальной стадии.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказывал детали о соглашении с США на 800 млрд долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали о компании Black Rock, которая будет привлечена в восстановление Украины.