ЕС выделит Украине 90 млрд несмотря на вето Орбана, — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 90 млрд евро любыми необходимыми средствами, несмотря на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ее слова прозвучали посла заседания Совета ЕС 19 марта, на котором европейские лидеры не смогли переубедить венгерского чиновника отменить вето.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Что сказала Урсула фон Дер Ляйен о кредите для Украины

Урсула фон дер Ляйен признала, что кредит на данный момент заблокирован. Однако она фактически обещает, что деньги все же будут.

"Давайте четко обозначим свою позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один из лидеров не сдерживает своего словам. Мы так или иначе добьемся результата... Сегодня мы укрепили свою решимость", — сказала глава ЕК.

Однако более подробной информации о том, как ЕС передаст Киеву деньги, она не предоставила.

Напомним, что вчера 90-минутная дискуссия по кредиту для Украины ни к чему не привела. В ответ на отказ Венгрии отменять вето, президент Совета ЕС Антониу Кошта и другие лидеры осудили Орбана. Причиной венгерская сторона называет отсутствие поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Также стоит упомянуть, что 9 марта Урсула фон дер Ляйен тоже сказала, что в Брюсселе обещают довести ситуацию с кредитом до конца, несмотря на препятствия.