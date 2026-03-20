Орбан поширив нову політичну рекламу із Зеленським в Угорщині: відео

Нова політична реклама прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заполонила весь Будапешт. Перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня, його партія "Фідес" регулярно використовує образ Президента України Володимира Зеленського у негативному контексті.

На нових передвиборчих плакатах, знятих на відео очевидцями, Зеленського зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром — проєвропейським кандидатом і головним суперником Орбана.

"Зеленський і Мадяр — яйця з одного лотка", — йдеться у підписі під зображеннями.

Зобразивши двох політиків разом, політична сила Орбана посилає недвозначний сигнал: Мадяр діятиме в інтересах України, а не Угорщини.

За три тижні до парламентських виборів "Фідес" і Орбан вдаються до відчайдушних кроків у боротьби за виборця, оскільки ризикують бути відстороненими від влади вперше за 16 років — наразі, за опитуваннями, партія "Тиса" Мадяра впевнено перемагає з відривом у 10-12%.

Раніше Орбан використав ШІ-образ "злого" Зеленського у своїй передвиборчій кампанії. Український президент усміхається підступною і водночас хитрою посмішкою, під ним слоган: "Не дозволимо Зеленському бути останнім, хто сміється!".

Зазначимо, напередодні Орбан заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України. Він вимагає, аби Київ відновив транзит російської нафти нафтоппроводом "Дружба". За його словами, Україна заблокувала поставки, і для Угорщини це питання "виживання".

Також угорський прем'єр блокує кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд грн. Європейські лідери 19 березня не змогли переконати його скасувати вето. До блокування приєдналася ще й Словаччина.