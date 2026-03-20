Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Орбан поширив нову політичну рекламу із Зеленським в Угорщині: відео

Орбан поширив нову політичну рекламу із Зеленським в Угорщині: відео

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 20:02
Орбан поширив нову політичну рекламу із Зеленським в Угорщині: відео
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Нова політична реклама прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заполонила весь Будапешт. Перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня, його партія "Фідес" регулярно використовує образ Президента України Володимира Зеленського у негативному контексті.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Яка політична реклама поширюється в Угорщині

На нових передвиборчих плакатах, знятих на відео очевидцями, Зеленського зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром — проєвропейським кандидатом і головним суперником Орбана. 

"Зеленський і Мадяр — яйця з одного лотка", — йдеться у підписі під зображеннями.

Зобразивши двох політиків разом, політична сила Орбана посилає недвозначний сигнал: Мадяр діятиме в інтересах України, а не Угорщини.

За три тижні до парламентських виборів "Фідес" і Орбан вдаються до відчайдушних кроків у боротьби за виборця, оскільки ризикують бути відстороненими від влади вперше за 16 років — наразі, за опитуваннями, партія "Тиса" Мадяра впевнено перемагає з відривом у 10-12%.

Раніше Орбан використав ШІ-образ "злого" Зеленського у своїй передвиборчій кампанії. Український президент усміхається підступною і водночас хитрою посмішкою, під ним слоган: "Не дозволимо Зеленському бути останнім, хто сміється!".

Зазначимо, напередодні Орбан заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України. Він вимагає, аби Київ відновив транзит російської нафти нафтоппроводом "Дружба". За його словами, Україна заблокувала поставки, і для Угорщини це питання "виживання".

Також угорський прем'єр блокує кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд грн. Європейські лідери 19 березня не змогли переконати його скасувати вето. До блокування приєдналася ще й Словаччина. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації