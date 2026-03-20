Орбан распространил новую политическую рекламу с Зеленским в Венгрии: видео

Новая политическая реклама премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заполонила весь Будапешт. Перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля, его партия "Фидес" регулярно использует образ Президента Украины Владимира Зеленского в негативном контексте.

Какая политическая реклама распространяется в Венгрии

На новых предвыборных плакатах, снятых на видео очевидцами, Зеленского изобразили вместе с лидером венгерской оппозиции Петером Мадьяром — проевропейским кандидатом и главным соперником Орбана.

"Зеленский и Мадьяр — яйца с одного лотка", — говорится в подписи под изображениями.

Изобразив двух политиков вместе, политическая сила Орбана посылает недвусмысленный сигнал: Мадьяр будет действовать в интересах Украины, а не Венгрии.

За три недели до парламентских выборов "Фидес" и Орбан прибегают к отчаянным шагам в борьбе за избирателя, поскольку рискуют быть отстраненными от власти впервые за 16 лет - сейчас, по опросам, партия "Тиса" Мадьяра уверенно побеждает с отрывом в 10-12%.

Ранее Орбан использовал ИИ-образ "злого" Зеленского в своей предвыборной кампании. Украинский президент улыбается коварной и одновременно хитрой улыбкой, под ним слоган: "Не позволим Зеленскому быть последним, кто смеется!".

Отметим, накануне Орбан заявил, что не поддержит ни одного решения в пользу Украины. Он требует, чтобы Киев возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". По его словам, Украина заблокировала поставки, и для Венгрии это вопрос "выживания".

Также венгерский премьер блокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд грн. Европейские лидеры 19 марта не смогли убедить его отменить вето. К блокированию присоединилась еще и Словакия.