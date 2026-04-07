Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США

Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 17:45
Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил украинские власти в поддержке демократов на последних выборах президента Америки. Кроме того, он заявил, что сейчас у украинской разведки якобы тоже есть силы, которые "пытаются повлиять на результаты голосования в Венгрии и США".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Джей Ди Вэнс сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште 7 апреля.

Обвинения Вэнса в отношении Украины

"В украинской системе были люди, которые агитировали вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", — сказал Вэнс.

Кроме того, он заявил, что у украинской разведки якобы есть силы, которые "пытаются повлиять на результат выборов в США и в Венгрии", которые состоятся в ближайшее время.

"Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы", — утверждает вице-президент.

Читайте также:

Также он добавил, что текущие парламентские выборы в Венгрии являются "одним из худших примеров иностранного вмешательства в голосование". Американский политик поддержал Виктора Орбана на выборах и агитировал венгров голосовать за него.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана на выборах, которые состоятся 12 апреля. Вице-президент США планирует встретиться с венгерским премьером и присоединиться с ним к митингу.

В то же время Дональд Трамп назвал Орбана "бойцом" и призвал голосовать за него. Он отметил, что при Орбане сотрудничество между Будапештом и Вашингтоном вышло на новый уровень.

Зато венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац заявил, что Виктор Орбан столкнулся с самой сложной попыткой переизбрания в своей карьере. По его мнению, премьер хочет сорвать выборы в Венгрии и привлечь к этому Россию.

выборы Венгрия Джей Ди Вэнс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации