Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил украинские власти в поддержке демократов на последних выборах президента Америки. Кроме того, он заявил, что сейчас у украинской разведки якобы тоже есть силы, которые "пытаются повлиять на результаты голосования в Венгрии и США".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Джей Ди Вэнс сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште 7 апреля.

Обвинения Вэнса в отношении Украины

"В украинской системе были люди, которые агитировали вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", — сказал Вэнс.

Кроме того, он заявил, что у украинской разведки якобы есть силы, которые "пытаются повлиять на результат выборов в США и в Венгрии", которые состоятся в ближайшее время.

"Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы", — утверждает вице-президент.

Также он добавил, что текущие парламентские выборы в Венгрии являются "одним из худших примеров иностранного вмешательства в голосование". Американский политик поддержал Виктора Орбана на выборах и агитировал венгров голосовать за него.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана на выборах, которые состоятся 12 апреля. Вице-президент США планирует встретиться с венгерским премьером и присоединиться с ним к митингу.

В то же время Дональд Трамп назвал Орбана "бойцом" и призвал голосовать за него. Он отметил, что при Орбане сотрудничество между Будапештом и Вашингтоном вышло на новый уровень.

Зато венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац заявил, что Виктор Орбан столкнулся с самой сложной попыткой переизбрания в своей карьере. По его мнению, премьер хочет сорвать выборы в Венгрии и привлечь к этому Россию.