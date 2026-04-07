Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана на выборах

Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля. Цель визита — поддержать предвыборную кампанию премьер-министра Виктора Орбана. Он столкнулся с самой сложной попыткой переизбрания в своей карьере.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Визит Венса в Венгрию

Как отмечает издание, визит продлится два дня перед самими парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля. Вэнс планирует встретиться с Орбаном и присоединиться с ним к митингу.

"Этот визит четко показывает, что в отношениях между США и Венгрией наступает новый золотой век", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, представители Венгрии обсудят с Вэнсом вопросы миграции и глобальной безопасности. Кроме того, речь пойдет об экономическом и энергетическом сотрудничестве. В Reuters отмечают, что такой личный жест поддержки Орбана со стороны высокопоставленного чиновника США является достаточно редким.

Самые сложные выборы за время власти Орбана

Ранее президент США Дональд Трамп уже публично поддержал и похвалил Виктора Орбана как "действительно сильного и могущественного лидера". В то же время на этот раз партия "Фидес" столкнулась с самыми сложными выборами с момента возвращения к власти в 2010 году.

Большинство независимых опросов свидетельствуют о том, что партия Орбана отстает от правоцентристской партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Добавим, что перед приездом Джей Ди Венса Мадьяр заявил, что история страны пишется "на улицах и площадях Венгрии, а не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац заявил, что Виктор Орбан планирует сорвать выборы в Венгрии. Для этого, по словам эксперта, он хочет использовать Украину. В частности, обвинить ее в диверсии против энергетической инфраструктуры.

Также мы рассказывали о том, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил риски, связанные с выборами в Венгрии. По его словам, если Орбан не признает поражение или попытается сфальсифицировать результаты, это может иметь серьезные последствия для ЕС и Украины.