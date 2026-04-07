Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана на выборах

Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана на выборах

Дата публикации 7 апреля 2026 13:54
Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля. Цель визита — поддержать предвыборную кампанию премьер-министра Виктора Орбана. Он столкнулся с самой сложной попыткой переизбрания в своей карьере.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Визит Венса в Венгрию

Как отмечает издание, визит продлится два дня перед самими парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля. Вэнс планирует встретиться с Орбаном и присоединиться с ним к митингу.

"Этот визит четко показывает, что в отношениях между США и Венгрией наступает новый золотой век", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Що відомо про візит Джей Ді Венса до Угорщини
Джей Ди Вэнс и Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам министра, представители Венгрии обсудят с Вэнсом вопросы миграции и глобальной безопасности. Кроме того, речь пойдет об экономическом и энергетическом сотрудничестве. В Reuters отмечают, что такой личный жест поддержки Орбана со стороны высокопоставленного чиновника США является достаточно редким.

Читайте также:

Самые сложные выборы за время власти Орбана

Ранее президент США Дональд Трамп уже публично поддержал и похвалил Виктора Орбана как "действительно сильного и могущественного лидера". В то же время на этот раз партия "Фидес" столкнулась с самыми сложными выборами с момента возвращения к власти в 2010 году.

Большинство независимых опросов свидетельствуют о том, что партия Орбана отстает от правоцентристской партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Добавим, что перед приездом Джей Ди Венса Мадьяр заявил, что история страны пишется "на улицах и площадях Венгрии, а не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац заявил, что Виктор Орбан планирует сорвать выборы в Венгрии. Для этого, по словам эксперта, он хочет использовать Украину. В частности, обвинить ее в диверсии против энергетической инфраструктуры.

Также мы рассказывали о том, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил риски, связанные с выборами в Венгрии. По его словам, если Орбан не признает поражение или попытается сфальсифицировать результаты, это может иметь серьезные последствия для ЕС и Украины.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
