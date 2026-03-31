Сиятро отреагировал на обвинения в поддержке снятия санкций с россиян

Петер Сиятро. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слив аудиозаписей своих разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава венгерского ведомства выразил критику санкционной политики Европейского Союза против РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра в Facebook во вторник, 31 марта.

Сиятро отреагировал на "слив" разговора с Лавровым

Он утверждает, что его телефонные разговоры прослушивают иностранные разведывательные службы при активном участии венгерских журналистов.

"Сегодня "разведчики" сделали очередное "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону... Замечательная работа!", — написал Сийярто.

Министр также назвал европейскую политику санкций "провальной" и заявил, что она наносит больше вреда ЕС, чем России.

"Мы также бесчисленное количество раз давали четко понять, что никогда не позволим введения санкций против лиц или компаний, которые важны для безопасности энергоснабжения Венгрии или для достижения мира, а также против тех, для кого просто нет никаких оснований или оправданий для включения в список санкций. И мы и в дальнейшем будем настаивать на этом", — написал Сиятро.

По его словам, он "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

Заявление Петера Сиятро. Фото: скриншот из Facebook

Как сообщали Новини.LIVE ранее, слив аудиозаписей с разговором Сиятро и Лаврова произошел 31 марта. По данным журналистского расследования, глава МИД Венгрии поддерживал регулярный контакт с российской стороной и якобы использовал эти связи для продвижения интересов российского бизнеса в ЕС. В частности, во время разговоров Лавров просил помочь исключить сестру олигарха Алишера Усманова, Гульбахор Исмаилову, из санкционного списка, на что Сийярто ответил, что готовит соответствующую инициативу вместе со словацкой стороной.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует новый пакет санкций ЕС против России из-за проблем с транзитом нефти. Он настаивает, чтобы Еврокомиссия повлияла на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба".