Головна Новини дня Сіятро відреагував на обвинувачення у підтримці зняття санкцій з росіян

Сіятро відреагував на обвинувачення у підтримці зняття санкцій з росіян

Дата публікації: 31 березня 2026 15:38
Петер Сіятро. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував злив аудіозаписів своїх розмов із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Глава угорського відомства висловив критику санкційної політики Європейського Союзу проти РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра в Facebook у вівторок, 31 березня.

Він стверджує, що його телефонні розмови прослуховують іноземні розвідувальні служби за активної участі угорських журналістів.

"Сьогодні "розвідники" зробили чергове "важливе відкриття": вони довели, що я говорю те саме на публіці, що й телефоном… Чудова робота!", — написав Сійярто.

Міністр також назвав європейську політику санкцій "провальною" та заявив, що вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії.

Читайте також:

"Ми також незліченну кількість разів давали чітко зрозуміти, що ніколи не дозволимо введення санкцій проти осіб чи компаній, які є важливими для безпеки енергопостачання Угорщини або для досягнення миру, а також проти тих, для кого просто немає жодних підстав чи виправдань для включення до списку санкцій. І ми й надалі наполягатимемо на цьому", — написав Сіятро.

За його словами, він "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

Заява Петера Сіятро. Фото: скриншот з Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, злив аудіозаписів із розмовою Сіятро та Лаврова стався 31 березня. За даними журналістського розслідування, глава МЗС Угорщини підтримував регулярний контакт із російською стороною і нібито використовував ці зв'язки для просування інтересів російського бізнесу в ЄС. Зокрема, під час розмов Лавров просив допомогти виключити сестру олігарха Алішера Усманова, Гульбахор Ісмаїлову, зі санкційного списку, на що Сіярто відповів, що готує відповідну ініціативу разом зі словацькою стороною.

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії через проблеми з транзитом нафти. Він наполягає, щоб Єврокомісія вплинула на Україну щодо відновлення постачання трубопроводом "Дружба".

санкції проти Росії Європейський союз Угорщина
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
