Главная Новости дня Джей Ди Вэнс выбрал Орбана вместо Зеленского: эксперт указал нюанс

Джей Ди Вэнс выбрал Орбана вместо Зеленского: эксперт указал нюанс

Дата публикации 7 апреля 2026 09:53
Джей Ди Вэнс выбрал Орбана вместо Зеленского: эксперт указал нюанс
Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Переговорный процесс по Украине входит в фазу "бизнес-дипломатии", где ключевые роли играют доверенные лица Дональда Трампа, а именно Джаред Кушнер и Линдси Грэм. Кроме того, США начали уделять значительно больше внимания Венгрии. По словам эксперта Андрея Миселюка, Киев вынужден поддерживать диалог даже с теми представителями США, чьи взгляды радикально расходятся с украинским курсом, чтобы на фоне активности Москвы в иранском вопросе донести собственное видение контура безопасности непосредственно в Белый дом.

Такое мнение Андрей Миселюк высказал в эфире Ранок.LIVE.

США активно поддерживают Виктора Орбана накануне выборов

Директор института социально-политического проектирования Андрей Миселюк считает, что визит Джей Ди Венса в Венгрию является прежде всего акцией поддержки Виктора Орбана перед выборами. Венгерский премьер мобилизует своих сторонников, используя тему об Украине, как источнике "комплекса угроз", а присутствие Вэнса должно продемонстрировать, что США якобы очень лояльны к действующей венгерской власти.

Сам Вэнс, по мнению эксперта, он сознательно избегает Киева из-за своего публичного позиционирования, которое противоречит европейским ценностям и курсу Украины на вступление в ЕС. Андрей Миселюк отмечает:

"У него позиционирование такое, что он проговаривает те вещи, которые очень идут, скажем так, в разрез с нашим дискурсом. Например, когда он выступал в Мюнхене на конференции по безопасности, он тоже нападал на Европу. В то время, как мы идем в Европейский Союз и поддерживаем эти ценности, Джей Ди Вэнс фактически обесценивает эту организацию, выдвигает обвинения, претензии европейцам. Я не знаю, насколько он злопамятный, но память у него, судя по всему, хорошая".

Относительно ожидаемого визита в столицу Украины Кушнера и Грэма, эксперт ссылается на мнение дипломатов о специфике таких переговорщиков. Эти фигуры фокусируются не на сложных политических архитектурах или гарантиях безопасности, а на прагматических экономических договоренностях.

"Эти переговорщики, они, прежде всего, о бизнесе ведут переговоры. Они не ведут переговоры о политической составляющей, потому что они на этом не специализируются, это им не очень интересно. Что касается контура безопасности, то без европейцев, без наших партнеров, только с Кушнером и Виткоффом оно так не будет выстраивать", — заявил эксперт.

Несмотря на все это, Андрей Миселюк отметил, что этот диалог так или иначе нужно поддерживать на высоком уровне. Да, относительно эффективности и функционала этих спецпредставителей могут быть вопросы, но пока других ключевых представителей президента Трампа на этом направлении нет. А значит, "приходится вести диалог именно с ними".

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Венгрии уже на этой неделе, 12 апреля, состоятся выборы. За власть будут соревноваться две ведущие партии - "Фидес" под руководством Виктора Орбана и "Тиса" от оппозиционера Питера Мадьяра. Впрочем, СБУ предупреждает, что Виктор Орбан может устроить провокации и обвинить в этом Украину, чтобы саботировать результаты выборов, если он проиграет.

Также авторитет Виктора Орбана значительно пошатнулся и на уровне ЕС, ведь его заподозрили в шпионаже в пользу России. Впоследствии информация подтвердилась и появились стенограммы, как глава МИД Петер Сийярто во время переговоров с российским коллегой сливал чувствительные лани из закрытых переговоров ЕС и помогал продвигать снятие санкций против некоторых россиян.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
