Джей Ді Венс обрав Орбана замість Зеленського: експерт вказав нюанс

Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Переговорний процес щодо України входить у фазу "бізнес-дипломатії", де ключові ролі відіграють довірені особи Дональда Трампа, а саме Джаред Кушнер та Ліндсі Грем. Окрім того, США почали приділяти значно більше уваги Угорщині. За словами експерта Андрія Миселюка, Київ змушений підтримувати діалог навіть із тими представниками США, чиї погляди радикально розходяться з українським курсом, аби на тлі активності Москви в іранському питанні донести власне бачення безпекового контуру безпосередньо до Білого дому.

Таку думку Андрій Миселюк висловив в ефірі Ранок.LIVE.

США активно підтримують Віктора Орбана напередодні виборів

Директор інституту соціально-політичного проєктування Андрій Миселюк вважає, що візит Джей Ді Венса до Угорщини є насамперед акцією підтримки Віктора Орбана перед виборами. Угорський прем'єр мобілізує своїх прихильників, використовуючи тему про Україну, як джерело "комплексу загроз", а присутність Венса має продемонструвати, що США нібито дуже лояльні до чинної угорської влади.

Сам Венс, на думку експерта, він свідомо уникає Києва через своє публічне позиціонування, яке суперечить європейським цінностям та курсу України на вступ до ЄС. Андрій Миселюк зазначає:

"У нього позиціонування таке, що він проговорює ті речі, які дуже йдуть, скажімо так, в розріз з нашим дискурсом. Наприклад, коли він виступав у Мюнхені на безпековій конференції, він теж нападав на Європу. В той час, як ми йдемо до Європейського Союзу і підтримуємо ці цінності, Джей Ді Венс фактично знецінює цю організацію, висуває звинувачення, претензії європейцям. Я не знаю, наскільки він злопам'ятний, але пам'ять у нього, судячи з усього, добра".

Щодо очікуваного візиту до столиці України Кушнера та Грема, експерт посилається на думку дипломатів про специфіку таких перемовників. Ці фігури фокусуються не на складних політичних архітектурах чи безпекових гарантіях, а на прагматичних економічних домовленостях.

"Ці перемовники, вони, перш за все, про бізнес ведуть перемовини. Вони не ведуть перемовини про політичну складову, тому що вони на цьому не спеціалізуються, це їм не дуже цікаво. Що стосується безпекового контуру, то без європейців, без наших партнерів, лише з Кушнером та Віткофф воно так не буде вибудовувати", — заявив експерт.

Попри все це, Андрій Миселюк зауважив, що цей діалог так чи інакше потрібно підтримувати на високому рівні. Так, щодо ефективності й функціоналу цих спецпредставників можуть бути питання, але наразі інших ключових представників президента Трампа на цьому напрямку немає. А отже, "доводиться вести діалог саме з ними".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Угорщині вже цього тижня, 12 квітня, відбудуться вибори. За владу змагатимуться дві провідні партії — "Фідес" під керівництвом Віктора Орбана та "Тиса" від опозиціонера Пітера Мадяра. Втім, СБУ попереджає, що Віктор Орбан може влаштувати провокації та звинуватити в цьому Україну, аби саботувати результати виборів, якщо він програє.

Також авторитет Віктора Орбана значно похитнувся й на рівні ЄС, адже його запідозрили в шпигунстві на користь Росії. Згодом інформація підтвердилася й з'явилися стенограми, як глава МЗС Петер Сійярто під час переговорів з російським колегою зливав чутливі лані із закритих переговорів ЄС та допомагав просувати зняття санкцій проти деяких росіян.