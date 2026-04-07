Джей Ді Венс прибув до Угорщини, аби підтримати Орбана на виборах

Джей Ді Венс прибув до Угорщини.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини у вівторок, 7 квітня. Мета візиту — підтримати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він зіткнувся з найскладнішою спробою переобрання у своїй кар'єрі.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

Візит Венса до Угорщини

Як зазначає видання, візит триватиме два дні перед самими парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня. Венс планує зустрітися з Орбаном та долучитися з ним до мітингу.

"Цей візит чітко показує, що у відносинах між США та Угорщиною настає новий золотий вік", — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами міністра, представники Угорщини обговорять з Венсом питання міграції та глобальної безпеки. Крім того, йтиметься про економічну та енергетичну співпрацю. У Reuters зазначають, що такий особистий жест підтримки Орбана з боку високопосадовця США є досить рідкісним.

Найскладніші вибори за час влади Орбана

Раніше президент США Дональд Трамп вже публічно підтримав і похвалив Віктора Орбана як "дійсно сильного та могутнього лідера". Водночас цього разу партія "Фідес" зіткнулася з найскладнішими виборами з моменту повернення до влади у 2010 році.

Більшість незалежних опитувань свідчать про те, що партія Орбана відстає від правоцентристської партії "Тіса", яку очолює Петер Мадяр. Додамо, що перед приїздом Джей Ді Венса Мадяр заявив, що історія країни пишеться "на вулицях і площах Угорщини, а не у Вашингтоні, Москві чи Брюсселі".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше угорський експерт з питань Росії Андраш Рац заявив, що Віктор Орбан планує зірвати вибори в Угорщині. Для цього, за словами експерта, він хоче використати Україну. Зокрема, звинуватити її у диверсії проти енергетичної інфраструктури.

Також ми розповідали про те, що генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун оцінив ризики, пов'язані з виборами в Угорщині. За його словами, якщо Орбан не визнає поразку або спробує сфальсифікувати результати, це може мати серйозні наслідки для ЄС та України.