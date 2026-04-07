Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Венс похвалив Орбана за "внесок" у наближення миру в Україні

Венс похвалив Орбана за "внесок" у наближення миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 20:35
Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, угорський політик зробив значний внесок у мирні зусилля щодо війни в Україні.

Про це він заявив на "Угорсько-американському мітингу дружби" в Будапешті у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Венс і Трамп підтримали Орбана напередодні виборів

"Я бачу, як вони дивляться зверхньо на миротворців, як-от Віктор — людина, що зробила більше за будь-якого лідера в Європі для успішного врегулювання війни між Росією та Україною", — заявив Венс.

Віцепрезидент США додав, що Орбан разом із президентом США Дональдом Трампом "зробили найбільше" для завершення війни в Україні.

Під час дзвінка Венса з мітингу в Будапешті Трамп висловив особисту підтримку  прем'єру перед виборами в Угорщині 12 квітня.

Читайте також:

"Я люблю Угорщину і люблю Віктора. Скажу вам, він фантастична людина. У нас чудові стосунки, і він робить свою справу. Запам'ятайте, він не дав людям штурмувати вашу країну, як інші. Я просто хочу сказати, що я великий фанат Віктора, я з ним повністю, США повністю з ним!", — заявив американський президент.

Трамп також зазначив, що лише завдяки Орбану Угорщина не зіштовхнулась з проблемами, які спіткали інші європейські країни.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, 7 квітня Венс прибув до Угорщини, щоб підтримати Орбана напередодні виборів 12 квітня.

Під час пресконференції віцепрезидент США звинуватив українську владу у підтримці демократів на останніх президентських виборах у США та заявив, що українська розвідка нібито має сили, які "намагаються вплинути на результати голосування в Угорщині та США".

Крім того, раніше Трамп назвав Орбана "бійцем" і закликав підтримати його на виборах, підкресливши, що завдяки угорському прем'єру співпраця між Будапештом і Вашингтоном досягла нового рівня.

Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан Джей Ді Венс
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації