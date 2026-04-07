Венс похвалив Орбана за "внесок" у наближення миру в Україні

Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, угорський політик зробив значний внесок у мирні зусилля щодо війни в Україні.

Про це він заявив на "Угорсько-американському мітингу дружби" в Будапешті у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Венс і Трамп підтримали Орбана напередодні виборів

"Я бачу, як вони дивляться зверхньо на миротворців, як-от Віктор — людина, що зробила більше за будь-якого лідера в Європі для успішного врегулювання війни між Росією та Україною", — заявив Венс.

Віцепрезидент США додав, що Орбан разом із президентом США Дональдом Трампом "зробили найбільше" для завершення війни в Україні.

Під час дзвінка Венса з мітингу в Будапешті Трамп висловив особисту підтримку прем'єру перед виборами в Угорщині 12 квітня.

Читайте також:

"Я люблю Угорщину і люблю Віктора. Скажу вам, він фантастична людина. У нас чудові стосунки, і він робить свою справу. Запам'ятайте, він не дав людям штурмувати вашу країну, як інші. Я просто хочу сказати, що я великий фанат Віктора, я з ним повністю, США повністю з ним!", — заявив американський президент.

Трамп також зазначив, що лише завдяки Орбану Угорщина не зіштовхнулась з проблемами, які спіткали інші європейські країни.

7 квітня Венс прибув до Угорщини, щоб підтримати Орбана напередодні виборів 12 квітня.

Під час пресконференції віцепрезидент США звинуватив українську владу у підтримці демократів на останніх президентських виборах у США та заявив, що українська розвідка нібито має сили, які "намагаються вплинути на результати голосування в Угорщині та США".

Крім того, раніше Трамп назвав Орбана "бійцем" і закликав підтримати його на виборах, підкресливши, що завдяки угорському прем'єру співпраця між Будапештом і Вашингтоном досягла нового рівня.