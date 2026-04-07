Вэнс похвалил Орбана за "вклад" в приближение мира в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, венгерский политик сделал значительный вклад в мирные усилия по войне в Украине.

Об этом он заявил на "Венгерско-американском митинге дружбы" в Будапеште во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Вэнс и Трамп поддержали Орбана накануне выборов

"Я вижу, как они смотрят свысока на миротворцев, таких как Виктор — человек, который сделал больше любого лидера в Европе для успешного урегулирования войны между Россией и Украиной", — заявил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что Орбан вместе с президентом США Дональдом Трампом "сделали больше всего" для завершения войны в Украине.

Во время звонка Вэнса с митинга в Будапеште Трамп выразил личную поддержку премьеру перед выборами в Венгрии 12 апреля.

Читайте также:

"Я люблю Венгрию и люблю Виктора. Скажу вам, он фантастический человек. У нас прекрасные отношения, и он делает свое дело. Запомните, он не дал людям штурмовать вашу страну, как другие. Я просто хочу сказать, что я большой фанат Виктора, я с ним полностью, США полностью с ним!", — заявил американский президент.

Трамп также отметил, что только благодаря Орбану Венгрия не столкнулась с проблемами, которые постигли другие европейские страны.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, 7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию, чтобы поддержать Орбана накануне выборов 12 апреля.

Во время пресс-конференции вице-президент США обвинил украинскую власть в поддержке демократов на последних президентских выборах в США и заявил, что украинская разведка якобы имеет силы, которые "пытаются повлиять на результаты голосования в Венгрии и США".

Кроме того, ранее Трамп назвал Орбана "бойцом" и призвал поддержать его на выборах, подчеркнув, что благодаря венгерскому премьеру сотрудничество между Будапештом и Вашингтоном достигло нового уровня.