Трамп обвинил Иран в срыве договоренностей по Ормузскому проливу

Дата публикации 10 апреля 2026 07:29
Трамп обвинил Иран в срыве договоренностей по Ормузскому проливу
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Соединенные Штаты крайне недовольны действиями Ирана в Ормузском проливе, который является ключевой артерией для мирового экспорта нефти. Дональд Трамп публично заявил, что Тегеран игнорирует предыдущие договоренности о восстановлении полноценного движения танкеров, и пригрозил последствиями, если Иран не отменит незаконные сборы с судов.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social, цитирует Новини.LIVE.

Трамп начал угрожать Ирану и обвинил в срыве мира

Договоренности между Соединенными Штатами Америки и Ираном по разблокированию Ормузского пролива оказались под угрозой срыва. Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство тем, как Тегеран выполняет свои обязательства по обеспечению стабильного экспорта нефтепродуктов через этот стратегически важный морской путь.

Свое возмущение американский лидер традиционно выразил на личной странице в социальной сети Truth Social. По его словам, иранские власти сознательно игнорируют условия достигнутых ранее соглашений.

"Иран очень плохо - может даже позорно — обеспечивает движение нефти по Ормузскому проливу. Мы не так договаривались!" — говорится в сообщении президента.

Ситуацию осложняет и то, что Тегеран пытается ввести собственные правила игры на международном торговом маршруте. Как сообщалось ранее, иранская сторона начала требовать плату с иностранных нефтяных танкеров за право безопасного прохождения водным коридором. Такая финансовая политика вызвала категорическое неприятие в Вашингтоне. Комментируя эти действия, Трамп не подбирал слов и выдвинул Ирану четкий ультиматум.

"Лучше им этого не делать, а если это происходит, то следует немедленно прекратить!", — подчеркнул американский президент, намекнув на возможные жесткие последствия.

Ормузский пролив остается одной из важнейших логистических артерий мира, через которую проходит значительная часть глобального экспорта сырой нефти.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, американский президент угрожал Ирану полнейшим истреблением цивилизации. Такое заявление вызвало бурную реакцию не только в мире, но и непосредственно в Конгрессе США. Десятки американских чиновников заговорили об импичменте.

Несмотря на это, 8 апреля Дональд Трамп согласился на недельный мир с Ираном, где главным условием было открытие Ормузского пролива. Примечательно, что Трамп начал обещать Ирану процветание и богатство и выразил надежду в том, что перемирие будет работать должным образом.

Впрочем, Иран обвинил США в срыве мира. Там заявили, что США не прекратили атаки на Ливан и нарушили три из десяти пунктов договоренностей.

Первые корабли и танкеры действительно смогли пересечь Ормузский пролив. Но тут же выяснилось, что Иран начал взимать дополнительную плату за их прохождение.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
