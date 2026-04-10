Трамп звинуватив Іран у зриві домовленостей щодо Ормузької протоки

Сполучені Штати вкрай незадоволені діями Ірану в Ормузькій протоці, яка є ключовою артерією для світового експорту нафти. Дональд Трамп публічно заявив, що Тегеран ігнорує попередні домовленості про відновлення повноцінного руху танкерів, і пригрозив наслідками, якщо Іран не скасує незаконні збори із суден.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social, цитує Новини.LIVE.

Домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо розблокування Ормузької протоки опинилися під загрозою зриву. Президент США Дональд Трамп висловив різке невдоволення тим, як Тегеран виконує свої зобов'язання щодо забезпечення стабільного експорту нафтопродуктів через цей стратегічно важливий морський шлях.

Своє обурення американський лідер традиційно висловив на особистій сторінці у соціальній мережі Truth Social. За його словами, іранська влада свідомо ігнорує умови досягнутих раніше угод.

"Іран дуже погано — може навіть ганебно — забезпечує рух нафти Ормузькою протокою. Ми не так домовлялися!" — йдеться у повідомленні президента.

Ситуацію ускладнює й те, що Тегеран намагається запровадити власні правила гри на міжнародному торговому маршруті. Як повідомлялося раніше, іранська сторона почала вимагати плату з іноземних нафтових танкерів за право безпечного проходження водним коридором. Така фінансова політика викликала категоричне неприйняття у Вашингтоні. Коментуючи ці дії, Трамп не добирав слів і висунув Ірану чіткий ультиматум.

"Краще їм цього не робити, а якщо це відбувається, то слід негайно припинити!", — наголосив американський президент, натякнувши на можливі жорсткі наслідки.

Ормузька протока залишається однією з найважливіших логістичних артерій світу, через яку проходить значна частина глобального експорту сирої нафти.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, американський президент погрожував Ірану цілковитим винищенням цивілізації. Така заява викликала бурхливу реакцію не лише у світі, а й безпосередньо в Конгресі США. Десятки американських чиновників заговорили про імпічмент.

Попри це, 8 квітня Дональд Трамп погодився на довтижневий мир з Іраном, де найголовнішою умовою було відкриття Ормузької протоки. Примітно, що Трамп почав обіцяти Ірану процвітання та багатство та висловив сподівання у тому, що перемир'я працюватиме належним чином.

Втім, Іран звинуватив США у зриві миру. Там заявили, що США не припинили атаки на Ліван і порушили три з десяти пунктів домовленостей.

Перші кораблі та танкери справді змогли перетнути Ормузьку протоку. Але тут же з'ясувалося, що Іран почав стягувати додаткову плату за їх проходження.