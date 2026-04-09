Іран звинуватив США у недотриманні рамкової угоди

Людина тримає прапор Ірану під час акції проти американо-ізраїльського конфлікту з Іраном. Фото: REUTERS/Adam Gray

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив Сполучені Штати Америки у недотриманні рамкової угоди. Він стверджує, що Вашингтон порушив три з десяти пунктів ще до початку перемовин. Зокрема, йдеться про продовження атак на Ліван.

Про це Мохаммад Багер Галібаф написав у соцмережі X та повідомляє AP, передає Новини.LIVE.

В Ірані стверджують, що США порушили три пункти рамкової угоди

Спікер заявив, що припинення вогню та перемовини зі США є безглуздими, оскільки Вашингтон порушив домовленості, які зазначав Тегеран для завершення бойових дій.

AP пише, що Галібаф — це ключова фігура в переговорах за посередництва Пакистану. Він назвав три порушення з боку США:

продовження ударів по Лівану;

проникнення безпілотника в повітряний простір Ірану;

позицію адміністрації лідера США Дональда Трампа щодо недопустимості збагачення країною урану.

Також спікер парламенту Ірану згадав, як Трамп назвав пропозицію Тегерану з десяти пунктів робочою основою майбутніх перемовин, але США порушили основу ще до початку перемовин.

Читайте також:

Допис Галібафа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на The New York Post, лідер США Дональд Трамп анонсував зустріч з іранською делегацією, аби обговорити мирну угоду. За його словами, це відбудеться вже дуже скоро.

А після оголошення двотижневого перемирʼя Ормузькою протокою вже пройшло перше судно із Західної Європи. Йдеться про французький контейнеровоз. Водночас сотні суден залишаються досі заблокованими.