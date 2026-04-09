Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Іран звинуватив США у недотриманні рамкової угоди

Іран звинуватив США у недотриманні рамкової угоди

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 07:36
Людина тримає прапор Ірану під час акції проти американо-ізраїльського конфлікту з Іраном. Фото: REUTERS/Adam Gray

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив Сполучені Штати Америки у недотриманні рамкової угоди. Він стверджує, що Вашингтон порушив три з десяти пунктів ще до початку перемовин. Зокрема, йдеться про продовження атак на Ліван.

Про це Мохаммад Багер Галібаф написав у соцмережі X та повідомляє AP, передає Новини.LIVE.

В Ірані стверджують, що США порушили три пункти рамкової угоди

Спікер заявив, що припинення вогню та перемовини зі США є безглуздими, оскільки Вашингтон порушив домовленості, які зазначав Тегеран для завершення бойових дій. 

AP пише, що Галібаф — це ключова фігура в переговорах за посередництва Пакистану. Він назвав три порушення з боку США:

  • продовження ударів по Лівану;
  • проникнення безпілотника в повітряний простір Ірану;
  • позицію адміністрації лідера США Дональда Трампа щодо недопустимості збагачення країною урану.

Також спікер парламенту Ірану згадав, як Трамп назвав пропозицію Тегерану з десяти пунктів робочою основою майбутніх перемовин, але США порушили основу ще до початку перемовин.

Допис Галібафа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на The New York Post, лідер США Дональд Трамп анонсував зустріч з іранською делегацією, аби обговорити мирну угоду. За його словами, це відбудеться вже дуже скоро.

А після оголошення двотижневого перемирʼя Ормузькою протокою вже пройшло перше судно із Західної Європи. Йдеться про французький контейнеровоз. Водночас сотні суден залишаються досі заблокованими.

США Іран Близький Схід
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації