Іран звинуватив США у недотриманні рамкової угоди
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив Сполучені Штати Америки у недотриманні рамкової угоди. Він стверджує, що Вашингтон порушив три з десяти пунктів ще до початку перемовин. Зокрема, йдеться про продовження атак на Ліван.
Про це Мохаммад Багер Галібаф написав у соцмережі X та повідомляє AP, передає Новини.LIVE.
В Ірані стверджують, що США порушили три пункти рамкової угоди
Спікер заявив, що припинення вогню та перемовини зі США є безглуздими, оскільки Вашингтон порушив домовленості, які зазначав Тегеран для завершення бойових дій.
AP пише, що Галібаф — це ключова фігура в переговорах за посередництва Пакистану. Він назвав три порушення з боку США:
- продовження ударів по Лівану;
- проникнення безпілотника в повітряний простір Ірану;
- позицію адміністрації лідера США Дональда Трампа щодо недопустимості збагачення країною урану.
Також спікер парламенту Ірану згадав, як Трамп назвав пропозицію Тегерану з десяти пунктів робочою основою майбутніх перемовин, але США порушили основу ще до початку перемовин.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на The New York Post, лідер США Дональд Трамп анонсував зустріч з іранською делегацією, аби обговорити мирну угоду. За його словами, це відбудеться вже дуже скоро.
А після оголошення двотижневого перемирʼя Ормузькою протокою вже пройшло перше судно із Західної Європи. Йдеться про французький контейнеровоз. Водночас сотні суден залишаються досі заблокованими.
