США та Ізраїль порушили режим припинення вогню: ЗМІ

Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США та Ізраїль порушили режим припинення вогню з Іраном. Американcько-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван. На місці працюють пожежники.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише іранський новинний канал Press TV.

Порушення припинення вогню в Ірані

"Порушуючи режим припинення вогню, американо-ізраїльські сили завдали удару по нафтопереробному заводу "Лаван" на острові Лаван", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі бригади з безпеки та пожежогасіння працюють над гасінням полум'я та забезпеченням безпеки на території.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, США та Іран погодили взаємне перемир'я на два тижні. Однією з головних умов стала вимога відкрити Ормузьку протоку.

Водночас Іран погодився відкрити Ормузьку протоку. Там наголосили, що це відбудеться, якщо атаки припиняться.

Володимир Зеленський привітав рішення про припинення вогню на Близькому Сході. Він подякував США за успішні дипломатичні кроки, адже стабільність у цьому регіоні напряму впливає на світову економіку та ціни в усіх країнах.