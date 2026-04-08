Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном

Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 02:20
Трамп відклав апокаліпсис та погодився на перемир'я з Іраном
Дональд Трамп після пресконференції. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення тимчасово призупинити військові дії проти Ірану. Йдеться про відтермінування запланованого удару терміном на два тижні. Таке рішення ухвалили після консультацій із міжнародними партнерами.

Також розглядається можливість переходу до переговорного процесу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережу Truth Social.

США та Іран можуть вийти на угоду

Президент США Дональд Трамп зазначив, що ініціатива пов'язана зі зверненнями з боку Пакистану, а також з умовами, висунутими Іраном. Одним із ключових чинників стало потенційне відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні вважають, що поточна ситуація дає змогу перейти до дипломатичного врегулювання.

"На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, які попросили мене зупинити руйнівний удар, запланований на сьогоднішню ніч проти Ірану, і за умови згоди Ісламської Республіки Іран на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погодився призупинити бомбардування й атаку на Іран на два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню. Причина цього рішення — ми вже виконали і перевиконали всі військові завдання і значно просунулися в підготовці остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході", — написав Трамп.

У США також заявили, що отримали від Ірану пропозиції для врегулювання конфлікту, які можуть стати основою для переговорів. За словами Дональда Трампа, більшість спірних питань уже погоджено, а двотижнева пауза необхідна для завершення домовленостей. Таким чином, сторони наблизилися до можливого компромісу.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Ізраїль приєднався до США і теж погодився на паузу у війні з офіційним Тегераном. При цьому на іранському телебаченні з'явилися ролики, в яких стверджується про перемогу та капітуляцію Вашингтона.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп перемир'я
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації