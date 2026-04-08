Трамп відклав апокаліпсис та погодився на перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення тимчасово призупинити військові дії проти Ірану. Йдеться про відтермінування запланованого удару терміном на два тижні. Таке рішення ухвалили після консультацій із міжнародними партнерами.

Також розглядається можливість переходу до переговорного процесу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережу Truth Social.

США та Іран можуть вийти на угоду

Президент США Дональд Трамп зазначив, що ініціатива пов'язана зі зверненнями з боку Пакистану, а також з умовами, висунутими Іраном. Одним із ключових чинників стало потенційне відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні вважають, що поточна ситуація дає змогу перейти до дипломатичного врегулювання.

"На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, які попросили мене зупинити руйнівний удар, запланований на сьогоднішню ніч проти Ірану, і за умови згоди Ісламської Республіки Іран на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погодився призупинити бомбардування й атаку на Іран на два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню. Причина цього рішення — ми вже виконали і перевиконали всі військові завдання і значно просунулися в підготовці остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході", — написав Трамп.

У США також заявили, що отримали від Ірану пропозиції для врегулювання конфлікту, які можуть стати основою для переговорів. За словами Дональда Трампа, більшість спірних питань уже погоджено, а двотижнева пауза необхідна для завершення домовленостей. Таким чином, сторони наблизилися до можливого компромісу.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Ізраїль приєднався до США і теж погодився на паузу у війні з офіційним Тегераном. При цьому на іранському телебаченні з'явилися ролики, в яких стверджується про перемогу та капітуляцію Вашингтона.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ініціативу Пакистану, який зумів повернути США та Іран за стіл переговорів про перемир'я.

Також Новини.LIVE писали про ініціативу американських конгресменів щодо відставки глави Білого дому Дональда Трампа.