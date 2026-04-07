Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації"
Президент США Дональд Трамп попередив Іран про катастрофічні наслідки напередодні завершення висунутого Тегерану ультиматуму. Очільник Білого дому пригрозив "знищенням цивілізації" у випадку, якщо країна не виконає висунуті їм умови.
Своє звернення американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.
Трамп звернувся до Тегерану з попередженням
Термін ультиматуму США щодо відкриття Ормузької протоки спливає цієї ночі о 03:00 за київським часом.
"Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Однак, тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані розуми, можливо, щось революційно чудове може статися, хто знає? Ми дізнаємося сьогодні ввечері, в один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану!", — йдеться у зверненні Трампа.
Як писали Новини.LIVE, 4 квітня на тлі загострення ситуації довкола Ормузької протоки Дональд Трамп висунув Ірану ультиматум із вимогою відновити судноплавство. За його словами, Тегеран має 48 годин на відкриття протоки.
Трамп також попередив, що у разі відмови США можуть вдатися до ударів по інфраструктурі Ірану.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може поділитися своїм досвідом з партнерами на Близькому Сході для розблокування Ормузької протоки.
