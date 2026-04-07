Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації"

Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації"

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 16:40
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп попередив Іран про катастрофічні наслідки напередодні завершення висунутого Тегерану ультиматуму. Очільник Білого дому пригрозив "знищенням цивілізації" у випадку, якщо країна не виконає висунуті їм умови.

Своє звернення американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Трамп звернувся до Тегерану з попередженням

Термін ультиматуму США щодо відкриття Ормузької протоки спливає цієї ночі о 03:00 за київським часом

"Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Однак, тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані розуми, можливо, щось революційно чудове може статися, хто знає? Ми дізнаємося сьогодні ввечері, в один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану!", — йдеться у зверненні Трампа.

Трамп пригрозив Ірану на тлі ситуації в Ормузькій протоці
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 4 квітня на тлі загострення ситуації довкола Ормузької протоки Дональд Трамп висунув Ірану ультиматум із вимогою відновити судноплавство. За його словами, Тегеран має 48 годин на відкриття протоки.

Читайте також:

Трамп також попередив, що у разі відмови США можуть вдатися до ударів по інфраструктурі Ірану.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може поділитися своїм досвідом з партнерами на Близькому Сході для розблокування Ормузької протоки.

Іран Дональд Трамп Ормузька протока
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
