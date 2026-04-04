Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп знову висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки. Він заявив, що Тегеран має 48 годин на її відкриття. У разі невиконання вимог американський лідер пригрозив жорсткими наслідками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа у соцмережі Truth Social у суботу, 4 квітня.

Сьогодні, 4 квітня, глава Білого дому Дональд Трамп повторно звернувся до Ірану із вимогою відкрити Ормузьку протоку в обмежений термін.

За його словами, на виконання цієї умови відведено 48 годин, після чого можуть настати серйозні наслідки.

Заяву він оприлюднив у соцмережі Truth Social, наголосивши, що час на ухвалення рішення стрімко спливає. Американський президент нагадав, що раніше вже давав Ірану більше часу для виконання цієї вимоги.

Читайте також:

"Пам'ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них звалиться пекло", — написав Трамп.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дональд Трамп закликав держави, які залежать від нафти через Ормузьку протоку, самостійно контролювати її безпеку та використання. Він наголосив, що це відповідає їхнім власним інтересам. А Сполучені Штати, за його словами, не потребують цього маршруту для енергопостачання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що раніше Трамп у зверненні до нації натякнув на масштабну військову операцію проти Ірану в найближчі тижні. Він попередив, що у разі відсутності угоди зі США удар буде спрямований на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури та електростанції. Американський лідер підкреслив, що ці дії мають на меті тиск на Тегеран і завершення конфлікту на своїх умовах.

Крім того, Новини.LIVE писали, що 3 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із США та країнами Близького Сходу щодо Ормузької протоки. Він наголосив, що лише спільні дії допоможуть подолати блокаду та забезпечити безперешкодний рух суден. Зеленський також нагадав про успішний досвід України у відкритті зернового коридору в Чорному морі.