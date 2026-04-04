Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп снова выдвинул ультиматум Ирану по Ормузскому проливу. Он заявил, что Тегеран имеет 48 часов на его открытие. В случае невыполнения требований американский лидер пригрозил жесткими последствиями.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social в субботу, 4 апреля.

Трамп пригрозил Ирану из-за Ормузского пролива

Сегодня, 4 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп повторно обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив в ограниченный срок.

По его словам, на выполнение этого условия отведено 48 часов, после чего могут наступить серьезные последствия.

Заявление он обнародовал в соцсети Truth Social, отметив, что время на принятие решения стремительно истекает. Американский президент напомнил, что ранее уже давал Ирану больше времени для выполнения этого требования.

"Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив? Время истекает — 48 часов, прежде чем на них свалится ад", — написал Трамп.

Новини.LIVE информировали, что недавно Дональд Трамп призвал государства, которые зависят от нефти через Ормузский пролив, самостоятельно контролировать ее безопасность и использование. Он подчеркнул, что это соответствует их собственным интересам. А Соединенные Штаты, по его словам, не нуждаются в этом маршруте для энергоснабжения.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее Трамп в обращении к нации намекнул на масштабную военную операцию против Ирана в ближайшие недели. Он предупредил, что в случае отсутствия соглашения с США удар будет направлен на ключевые объекты энергетической инфраструктуры и электростанции. Американский лидер подчеркнул, что эти действия направлены на оказание давления на Тегеран и урегулирование конфликта на своих условиях.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с США и странами Ближнего Востока по Ормузскому проливу. Он подчеркнул, что только совместные действия помогут преодолеть блокаду и обеспечить беспрепятственное движение судов. Зеленский также напомнил об успешном опыте Украины в открытии зернового коридора в Черном море.