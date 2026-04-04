Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 19:02
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова выдвинул ультиматум Ирану по Ормузскому проливу. Он заявил, что Тегеран имеет 48 часов на его открытие. В случае невыполнения требований американский лидер пригрозил жесткими последствиями.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social в субботу, 4 апреля.

Сегодня, 4 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп повторно обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив в ограниченный срок.

По его словам, на выполнение этого условия отведено 48 часов, после чего могут наступить серьезные последствия.

Заявление он обнародовал в соцсети Truth Social, отметив, что время на принятие решения стремительно истекает. Американский президент напомнил, что ранее уже давал Ирану больше времени для выполнения этого требования.

Читайте также:

"Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив? Время истекает — 48 часов, прежде чем на них свалится ад", — написал Трамп.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Новини.LIVE информировали, что недавно Дональд Трамп призвал государства, которые зависят от нефти через Ормузский пролив, самостоятельно контролировать ее безопасность и использование. Он подчеркнул, что это соответствует их собственным интересам. А Соединенные Штаты, по его словам, не нуждаются в этом маршруте для энергоснабжения.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее Трамп в обращении к нации намекнул на масштабную военную операцию против Ирана в ближайшие недели. Он предупредил, что в случае отсутствия соглашения с США удар будет направлен на ключевые объекты энергетической инфраструктуры и электростанции. Американский лидер подчеркнул, что эти действия направлены на оказание давления на Тегеран и урегулирование конфликта на своих условиях.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с США и странами Ближнего Востока по Ормузскому проливу. Он подчеркнул, что только совместные действия помогут преодолеть блокаду и обеспечить беспрепятственное движение судов. Зеленский также напомнил об успешном опыте Украины в открытии зернового коридора в Черном море.

Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации