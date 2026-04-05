Житимете в пеклі: Трамп пригрозив Ірану через блокування протоки

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо Ірану, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку. Він попередив про можливі жорсткі наслідки у разі відмови, включно з ударами по інфраструктурі. Заява пролунала на тлі напруження навколо одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа у соцмережі Truth Social у неділю, 5 квітня.

Сьогодні, 5 квітня, глава Білого дому Дональд Трамп вкотре закликав іранську владу негайно розблокувати Ормузьку протоку, яка має стратегічне значення для глобальних постачань енергоносіїв.

Американський лідер також дав зрозуміти, що у разі невиконання вимог можливі удари по критичній інфраструктурі Ірану, зокрема електростанціях і мостах.

У своєму зверненні Трамп різко висловився щодо ситуації та окреслив позицію США:

"Вівторок в Ірані буде Днем електростанції та Днем мосту, все одразу. Нічого подібного більше не буде! Відкрийте цю бісову протоку, божевільні в****ки, або ви житимете в пеклі".

Як відомо, Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Будь-які перебої в її роботі одразу впливають на глобальні ринки та можуть спричинити коливання цін на енергоносії.

Новини.LIVE писали, що 4 квітня Дональд Трамп повторно звернувся до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, встановивши жорсткий дедлайн. Він дав Тегерану 48 годин на виконання цієї умови, підкресливши, що час для рішення обмежений. У разі відмови американський лідер попередив про серйозні наслідки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 квітня Трамп заявив про масований удар по Тегерану. За його словами, внаслідок атаки було ліквідовано кількох іранських військових керівників. Водночас у Вашингтоні не уточнили деталей і часу проведення операції.