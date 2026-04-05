Будете жить в аду: Трамп пригрозил Ирану из-за блокирования пролива

Дата публикации 5 апреля 2026 18:57
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в отношении Ирана, требуя открыть Ормузский пролив. Он предупредил о возможных жестких последствиях в случае отказа, включая удары по инфраструктуре. Заявление прозвучало на фоне напряжения вокруг одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social в воскресенье, 5 апреля.

Трамп пригрозил Ирану и призвал открыть пролив

Сегодня, 5 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз призвал иранские власти немедленно разблокировать Ормузский пролив, который имеет стратегическое значение для глобальных поставок энергоносителей.

Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Truth Social, использовав жесткую риторику.

Американский лидер также дал понять, что в случае невыполнения требований возможны удары по критической инфраструктуре Ирана, в частности электростанциям и мостам.

Читайте также:

В своем обращении Трамп резко высказался по ситуации и очертил позицию США:

"Вторник в Иране будет Днем электростанции и Днем моста, все сразу. Ничего подобного больше не будет! Откройте этот чертов пролив, сумасшедшие у****ки, или вы будете жить в аду".

Как известно, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Любые перебои в его работе сразу влияют на глобальные рынки и могут вызвать колебания цен на энергоносители.

null
Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Новини.LIVE писали, что 4 апреля Дональд Трамп повторно обратился к Ирану с требованием разблокировать Ормузский пролив, установив жесткий дедлайн. Он дал Тегерану 48 часов на выполнение этого условия, подчеркнув, что время для решения ограничено. В случае отказа американский лидер предупредил о серьезных последствиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 апреля Трамп заявил о массированном ударе по Тегерану. По его словам, в результате атаки были ликвидированы несколько иранских военных руководителей. При этом в Вашингтоне не уточнили деталей и времени проведения операции.

Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
