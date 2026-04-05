Трамп заявил, что в Иране ликвидирован ряд военных руководителей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Тегерану. Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, в результате этого был ликвидирован ряд военных руководителей Ирана.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что по Ирану был нанесен массированный удар. Когда именно произошла атака в Вашингтоне не уточнили. В то же время американский лидер добавил, что в результате обстрела было ликвидировано значительное количество военных руководителей.

"Этот массированный удар по Тегерану привел к уничтожению многих иранских военных руководителей, которые руководили войсками неумело и безрассудно", — отметил Трамп.

Президент США опубликовал видео атаки. Он также отметил, что последствия удара были "значительно шире". Деталей Дональд Трамп не озвучил.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран имеет 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае Тегеран, по словам Трампа, будут ждать жесткие последствия.

Также мы писали со ссылкой на Politico о том, что у Пентагона завершились важные цели для ударов в Иране. В то же время Дональд Трамп отдал приказ бить дальше. Американский лидер оказался заложником собственных слов о том, что он "добьет" Иран авиаударами.