Трамп заявив, що в Ірані ліквідовано низку військових керівників

Трамп заявив, що в Ірані ліквідовано низку військових керівників

Дата публікації: 5 квітня 2026 08:34
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати завдали масованого удару по Тегерану. Як повідомив американський лідер Дональд Трамп, внаслідок цього було ліквідовано низку військових керівників Ірану.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що по Ірану було завдано масованого удару. Коли саме сталася атака у Вашингтоні не уточнили. Водночас американський лідер додав, що внаслідок обстрілу було ліквідовано значну кількість військових керівників.

"Цей масований удар по Тегерану призвів до знищення багатьох іранських військових керівників, які керували військами невміло й нерозважливо", — зазначив Трамп.

Президент США опублікував відео атаки. Він також зауважив, що наслідки удару були "значно ширшими". Деталей Дональд Трамп не озвучив.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин, аби розблокувати Ормузьку протоку. В іншому випадку на Тегеран, за словами Трампа, будуть чекати жорсткі наслідки.

Також ми писали з посиланням на Politico про те, що у Пентагону завершилися важливі цілі для ударів в Ірані. Водночас Дональд Трамп віддав наказ бити далі. Американський лідер виявився заручником власних слів про те, що він "доб'є" Іран авіаударами.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

