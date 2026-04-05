Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна може поділитися досвідом для Ормузької протоки: Зеленський

Україна може поділитися досвідом для Ормузької протоки: Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 13:51
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Іран на тлі бойових дій на Близькому Сході заблокував Ормузьку протоку. Україна мала схожу проблему, коли РФ перекрила продовольчий коридор у Чорному морі. Відтак Київ може поділитися своїм досвідом стосовно цього з партнерами і такі запити вже були.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press, передає Новини.LIVE.

Зеленський про Ормузьку протоку

Президент порівняв блокування Ормузької протоки на Близькому Сході з продовольчим коридором у Чорному морі, функціонування якого Росія також зупиняла.

"Вони використовували широкий спектр засобів для блокування — не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору", — зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна може поділитися досвідом щодо Ормузької протоки
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Він додав, що після цього було організовано конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів. Це допомагало протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам.

Зараз, як наголосив Зеленський, продовольчий коридор перебуває під контролем України і повністю працює.

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", — додав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент також заявив, що Іран отримав важливі розвідувальні дані від РФ. Йдеться про інформацію із супутників щодо ізраїльських енергооб'єктів.

Також Володимир Зеленський висловив побоювання щодо зменшення підтримки України на тлі війни на Близькому Сході. Як зазначив глава держави, вже зараз видно, як Вашингтон змінив фокус уваги на Іран.

Крім того, український лідер висловився щодо планів РФ. Він зазначив, що Москва лише виставляє ультиматуми Києву та не готова йти на будь-які компроміси. Водночас, за словами Зеленського, Росія прагне повністю окупувати Україну.

Володимир Зеленський Близький Схід Ормузька протока
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації