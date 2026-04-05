Україна може поділитися досвідом для Ормузької протоки: Зеленський

Іран на тлі бойових дій на Близькому Сході заблокував Ормузьку протоку. Україна мала схожу проблему, коли РФ перекрила продовольчий коридор у Чорному морі. Відтак Київ може поділитися своїм досвідом стосовно цього з партнерами і такі запити вже були.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press, передає Новини.LIVE.

Зеленський про Ормузьку протоку

Президент порівняв блокування Ормузької протоки на Близькому Сході з продовольчим коридором у Чорному морі, функціонування якого Росія також зупиняла.

"Вони використовували широкий спектр засобів для блокування — не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору", — зазначив Зеленський.

Він додав, що після цього було організовано конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів. Це допомагало протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам.

Зараз, як наголосив Зеленський, продовольчий коридор перебуває під контролем України і повністю працює.

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", — додав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент також заявив, що Іран отримав важливі розвідувальні дані від РФ. Йдеться про інформацію із супутників щодо ізраїльських енергооб'єктів.

Також Володимир Зеленський висловив побоювання щодо зменшення підтримки України на тлі війни на Близькому Сході. Як зазначив глава держави, вже зараз видно, як Вашингтон змінив фокус уваги на Іран.

Крім того, український лідер висловився щодо планів РФ. Він зазначив, що Москва лише виставляє ультиматуми Києву та не готова йти на будь-які компроміси. Водночас, за словами Зеленського, Росія прагне повністю окупувати Україну.