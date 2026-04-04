Мінус для Кремля: Гербст про візит Зеленського на Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський прибув в ОАЕ. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав країни Близького Сходу, що дозволяє Києву налагодити оборонні угоди з державами регіону. Це може сприяти зміцненню власного виробництва та відкриттю нових експортних можливостей. Водночас для Кремля такий розвиток подій — погана новина.

Про це заявив директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст в ефірі Еспресо, передає Новини.LIVE.

Гербст про поїздку Зеленського на Близький Схід

Як зазначив Гербст, візит Зеленського до країн Перської затоки був успішним. За його словами, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Кувейт усвідомлюють, що лише американськими військовими засобами нейтралізувати загрозу з боку іранських ракет і дронів не вдасться.

"Наші Patriot — найефективніші у світі системи перехоплення балістичних ракет, але вони надто дорогі, щоб збивати ними дрони, і їх недостатньо, щоб ефективно з ними боротися", — пояснив Гербст.

Він додав, що Україна має що запропонувати. За словами Гербста, країни Близького Сходу це добре розуміють.

"Саме тому Зеленський укладатиме з ними угоди. І це вигідно для них, адже означатиме менше дронів, які досягають їхньої території", — додав він.

Гербст додав, що Україна завдяки новим угодам зможе розвивати власне виробництво та зміцнювати обороноздатність. Для Києва це однозначно велика перевага, але для Кремля — погана новина.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський відвідав країни Близького Сходу. За підсумком візиту він зауважив, що було досягнуто низки стратегічних домовленостей. Вони стосуються як безпекової співпраці, так і довгострокових економічних та технологічних проєктів.

Крім того, глава держави повідомив про допомогу України на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зеленський зауважив, що наразі українці співпрацюють з декількома країнами. Крім того, Президент України анонсував нові рішення.