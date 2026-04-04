Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мінус для Кремля: Гербст про візит Зеленського на Близький Схід

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 10:08
Президент України Володимир Зеленський прибув в ОАЕ. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав країни Близького Сходу, що дозволяє Києву налагодити оборонні угоди з державами регіону. Це може сприяти зміцненню власного виробництва та відкриттю нових експортних можливостей. Водночас для Кремля такий розвиток подій — погана новина.

Про це заявив директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст в ефірі Еспресо, передає Новини.LIVE.

Гербст про поїздку Зеленського на Близький Схід

Як зазначив Гербст, візит Зеленського до країн Перської затоки був успішним. За його словами, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Кувейт усвідомлюють, що лише американськими військовими засобами нейтралізувати загрозу з боку іранських ракет і дронів не вдасться.

"Наші Patriot — найефективніші у світі системи перехоплення балістичних ракет, але вони надто дорогі, щоб збивати ними дрони, і їх недостатньо, щоб ефективно з ними боротися", — пояснив Гербст.

Він додав, що Україна має що запропонувати. За словами Гербста, країни Близького Сходу це добре розуміють.

"Саме тому Зеленський укладатиме з ними угоди. І це вигідно для них, адже означатиме менше дронів, які досягають їхньої території", — додав він.

Гербст додав, що Україна завдяки новим угодам зможе розвивати власне виробництво та зміцнювати обороноздатність. Для Києва це однозначно велика перевага, але для Кремля — погана новина.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський відвідав країни Близького Сходу. За підсумком візиту він зауважив, що було досягнуто низки стратегічних домовленостей. Вони стосуються як безпекової співпраці, так і довгострокових економічних та технологічних проєктів.

Крім того, глава держави повідомив про допомогу України на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зеленський зауважив, що наразі українці співпрацюють з декількома країнами. Крім того, Президент України анонсував нові рішення.

Володимир Зеленський Кремль Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації