Минус для Кремля: Хербст о визите Зеленского на Ближний Восток

Минус для Кремля: Хербст о визите Зеленского на Ближний Восток

Дата публикации 4 апреля 2026 10:08
Минус для Кремля: Хербст о визите Зеленского на Ближний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ОАЭ. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил страны Ближнего Востока, что позволяет Киеву наладить оборонные соглашения с государствами региона. Это может способствовать укреплению собственного производства и открытию новых экспортных возможностей. В то же время для Кремля такое развитие событий — плохая новость.

Об этом заявил директор Центра Евразии Евроатлантического Совета США Джон Хербст в эфире Еспресо, передает Новини.LIVE.

Хербст о поездке Зеленского на Ближний Восток

Как отметил Хербст, визит Зеленского в страны Персидского залива был успешным. По его словам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт осознают, что только американскими военными средствами нейтрализовать угрозу со стороны иранских ракет и дронов не удастся.

"Наши Patriot — самые эффективные в мире системы перехвата баллистических ракет, но они слишком дорогие, чтобы сбивать ими дроны, и их недостаточно, чтобы эффективно с ними бороться", — пояснил Хербст.

Он добавил, что Украине есть что предложить. По словам Хербста, страны Ближнего Востока это хорошо понимают.

"Именно поэтому Зеленский будет заключать с ними соглашения. И это выгодно для них, ведь это будет означать меньше дронов, которые достигают их территории", — добавил он.

Хербст добавил, что Украина благодаря новым соглашениям сможет развивать собственное производство и укреплять обороноспособность. Для Киева это однозначно большое преимущество, но для Кремля — плохая новость.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский посетил страны Ближнего Востока. По итогам визита он отметил, что был достигнут ряд стратегических договоренностей. Они касаются как сотрудничества в сфере безопасности, так и долгосрочных экономических и технологических проектов.

Кроме того, глава государства сообщил о помощи Украины на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Зеленский отметил, что сейчас украинцы сотрудничают с несколькими странами. Кроме того, Президент Украины анонсировал новые решения.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
