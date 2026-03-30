Зеленский раскрыл подробности соглашений со странами Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах серии международных визитов в страны Ближнего Востока, где был достигнут ряд стратегических договоренностей. Речь идет как о сотрудничестве в сфере безопасности, так и о долгосрочных экономических и технологических проектах.

По словам главы государства, украинская делегация посетила ряд стран региона и продолжает работу на дипломатическом уровне.

"Мы были в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, в Иордании, а также контактировали с другими государствами. В регионе остался секретарь СНБО Рустем Умеров, у него будут встречи еще с несколькими представителями", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых результатов стало распространение украинского опыта в сфере защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

"Мы сделали очень важный шаг — поделились своей экспертизой того, как защищать людей и гражданскую инфраструктуру. Лидеры Ближнего Востока очень благодарны за это украинцам", — подчеркнул он.

Отдельное внимание стороны уделили развитию оборонных технологий и экспорта украинских решений в сфере безопасности.

"Это стратегические договоренности на много лет вперед. Это также об открытии экспорта, но правильное открытие — когда не просто продается наш опыт, а действительно продается партнерам система. Не только перехватчики, но и линии защиты, софт, РЭБ", — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о комплексном подходе к сотрудничеству, который включает не только военные технологии, но и более широкий спектр взаимодействия.

"Это исторические договоренности о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и других. Десятилетние договоры. Это взаимопомощь", — заявил он.

В то же время Украина рассчитывает и на поддержку партнеров в тех сферах, где имеет собственные потребности, в частности в противодействии баллистическим угрозам и энергетике.

"Нас интересует антибаллистическая работа — у нас с этим дефицит. Также у нас есть вызовы, связанные с энергетикой. Договоренности будут закрепляться юридически и являются очень важными для нашего государства. Таких договоренностей в этом регионе у Украины никогда не было", — подытожил президент.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский прокомментировал ситуацию с ракетами-перехватчиками PAC-3 и возможными поставками из-за рубежа. Он отметил, что производство этих систем ограничено, а их дефицит для Украины остается критическим.

Отдельно глава государства объяснил, почему Израиль не вошел в перечень стран его турне на Ближнем Востоке. По его словам, причиной стало отсутствие предварительно согласованных контактов на уровне экспертов, ведь все визиты в рамках поездки готовились заранее — через прямую коммуникацию с лидерами государств и работу профильных специалистов.